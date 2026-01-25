美新版國防戰略要求盟友分擔防衛責任 吳釗燮：台灣將持續強化國防投資

美國2026國防戰略對盟友的要求

吳：美國防戰略 防止中國主宰印太

美國戰爭部發布最新「國家國防戰略（NDS）」報告，正式宣布國防政策重大轉向。該報告貫徹川普政府「美國優先」精神，將防禦重心移回美國本土與西半球，並要求全球盟友承擔更多防衛責任。這份象徵未來四年軍事部署的藍圖，未如過往版本提及台灣，國安會秘書長吳釗燮昨強調，台灣做為印太關鍵成員，將持續強化國防投資，嚇阻侵略、維護和平。

吳釗燮在X發文說，美國戰爭部的國家防衛戰略將核心目標定在防止如中國此類國家主宰印太區域，並計畫在第一島鏈建構堅實的「拒止防禦」體系。他強調，台灣作為印太區域的關鍵成員，將持續強化國防投資，以嚇阻侵略、維護和平。

美國新版國防戰略明確要求盟友必須分擔防務負擔，要求全球盟友應將國防相關支出提高至GDP的五％，以此建立全球統一標準以減少美國補貼。並詳細提出各區域盟友的應負擔的防務責任，其中北約被要求承諾達標後，須承擔歐洲常規防禦的責任並主導對烏克蘭支援。印太則點名南韓應利用其強大軍隊、高國防開支與義務兵役制，負起嚇阻北韓的首要責任，使美方支援轉向關鍵但有限的模式。以色列則被視為無需美軍直接介入即可捍衛自身的「典範盟友」，其餘中東盟友應增加採購美軍系統並與以方整合，自主對抗伊朗。在北美地區，加、墨須強化邊境合作，加國更需在防空、飛彈及水下威脅防禦發揮關鍵作用。

學者：美強化友盟合作 戰略方向不變

國防院研究員沈明室昨受訪指出，國防戰略需要呼應白宮的國家安全戰略（NSS），後者已多次提到台灣與第一島鏈的重要性，國防部層級的報告則側重於原則性與軍事議題的鋪陳，避免在外交層面過度刺激，但推動第一島鏈各國提升預算、強化合作的戰略方向並未改變。

沈指出，針對盟友責任，台灣編列八年期一．二五兆元的國防特別預算，已展現積極行動並得到美方包括訪台參議員及AIT的肯定。不過最終預算能否順利通過，也攸關台灣與盟友間的互信基礎及軍事現代化進程。

