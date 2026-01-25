中共政權不穩 國安人士：我須慎防非預期風險

圖為2022年11月8日，中共二十大後，習近平與新軍委會成員，身穿迷彩服視察中央軍委會聯合作戰指揮中心，如今除了張升民，其他五人都已落馬。（美聯社檔案）

獨裁者恐透過對外衝突 鞏固政權

中共軍委副主席張又俠落馬，引發外界對於中共政權穩定性的關注。國安人士說，對台海與區域情勢，如果中共一人決策「去理性」程度已高到這樣，各種非預期風險必須要非常慎重以對。

國安人士表示，例如有無可能為了解決內部經濟失敗、治理失敗壓力，而選擇訴諸軍國主義、民族主義，在台海、區域間進行更激進的邊緣策略。畢竟這種清洗顯示出政權的不穩定性。為了轉移內部極度高壓的矛盾，或者因為獨裁者在資訊封閉下的誤判，仍不能完全排除通過對外衝突來凝聚內部的可能性。

張又俠落馬 已是「史達林式」清洗

國安人士指出，這個事件凸顯中國從集體領導過渡到習一人集權的系統風險。在威權體制中，清洗高層通常有兩種邏輯，一是清除異己遂行權鬥，二是殺雞儆猴整頓紀律。但張又俠落馬顯示出更深層的政治訊號：首先是「絕對忠誠」的無限上綱。由於兩家父輩有深厚交情，張曾被視為習近平在軍中最鐵的盟友，是習掌控軍隊的「壓艙石」。張的落馬意味對極權的決策者來說，連這樣的又紅又專都不再是安全感的來源，已是一種「史達林式」的清洗邏輯。

其次，國安人士說，連張又俠都被拿下，剩下的軍委成員和將領將會陷入極度的恐懼與揣摩上意。這會導致決策系統的僵化，將領為自保，將傾向於報喜不報憂，或在軍事評估上迎合上意，例如誇大戰力，低估美台防衛能力，決策品質更不需要期待。

劉振立被查 指揮中樞「自我斬首」

在軍事層面，國安人士觀察，這次不僅是負責政治與戰略指導的張又俠，連負責具體作戰指揮的聯合參謀部參謀長劉振立也一同落馬，這會造成作戰指揮鏈的斷裂。因為在現代戰爭中，參謀長是「大腦」，同時拿下軍委副主席與參謀長，等同於將指揮中樞「自我斬首」，短期內，解放軍的聯合作戰指揮能力勢必陷入混亂與重組。

他進一步指出，從之前的李尚福、魏鳳和，到火箭軍高層，再到現在的張又俠，解放軍正處於持續不斷的清洗中，這會導致人人自危。再者是裝備與訓練將進入新一階段空窗期，因為反腐往往牽涉到裝備採購鏈，張又俠曾長期主管裝備發展，這暗示過去十年的軍備擴張可能存在巨大「虛假戰力」的貪腐黑洞。

學者：習高度不信任軍方 怕遭叛變

台大政治系副教授陳世民昨受訪認為，中央軍委會七人，已有五人下台，現僅剩中共領導人習近平與去年十月四中全會後才就任副主席的張升民。他認為，解放軍指揮體系真空，群龍無首、軍心渙散，也顯示習高度不信任軍方，如一旦發動戰爭，也憂心遭叛變，因此他研判習短期內不敢對台採取重大軍事行動。

陳世民指出，何衛東本來是一九七八年中國改革開放後，第一位軍委會副主席在任內下台，沒想到才短短三個多月又出現第二人。

陳世民表示，習近平任內親自升了七十九名上將，倒下近半，大規模清洗軍方，不僅中央軍委會，很多重要軍職沒有補實，都是代理，因此指揮統帥威望不足、缺乏歷練，很難做出正確決策判斷，讓習近平可以大權一把抓。

