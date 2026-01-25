中共20大後》習近平大整肅 30名上將落馬或失蹤

圖為2022年11月8日，中共二十大後，習近平與新軍委會成員，身穿迷彩服視察中央軍委會聯合作戰指揮中心，如今除了張升民，其他五人都已落馬。（美聯社檔案）

中國人民解放軍二號人物、中共中央軍委副主席張又俠及軍委聯合參謀部參謀長劉振立等兩名陸軍上將，廿四日證實因違法違紀受查，標誌著中國國家主席習近平對軍隊貪腐整肅的打擊進一步升級。據了解，從二〇二二年中共第廿次全國代表大會（廿大）以來，共軍已有十八名上將落馬、十二名上將失蹤。

去年十月底的中共中央四中全會前夕，中國國防部宣布開除九名上將黨籍和軍籍，包括時任軍委副主席何衛東、軍委政治工作部主任苗華、軍委政治工作部常務副主任何宏軍、軍委聯合作戰指揮中心常務副主任王秀斌、東部戰區司令員林向陽、陸軍政委秦樹桐、海軍政委袁華智、火箭軍司令員王厚斌、武警部隊司令員王春寧等，當中除了王厚斌外，其他八人皆為中央委員，使得四中全會的軍方中央委員缺席率高達六十三％。

涉採購弊案 火箭軍、裝備發展部「重災區」

去年底十二月，中國人大常委會又對外公告，中央軍委政法委書記王仁華、武警部隊政委張紅兵兩位上將被罷免全國人大代表資格。

在二〇二四、二三年間，官方也公布五名上將落馬，包括兩任國務委員兼國防部長李尚福、魏鳳和，兩任火箭軍司令員周亞寧、李玉超，以及空軍司令員丁來杭。魏鳳和是火箭軍首任司令員，加上去年十月的王厚斌，火箭軍四任司令員無一倖免。火箭軍、軍委裝備發展部堪稱「重災區」，應是涉及工程承包、軍備採購弊案。近一年整肅重心則轉到政工系、東南系，包括何衛東、苗華均出身南京軍區，王春寧、林向陽、王秀斌、秦樹桐均曾在南京軍區服役。

近一年整肅重心 轉到政工系、東南系將領

南韓朝鮮日報分析，習近平二〇一二年掌權後大力推行「強軍夢」，於一五年組建火箭軍，並一六年將以防禦為主的「七大軍區」調整為以進攻為主的「五大戰區」，並公開表示，要在二七年建成一支與美軍匹敵的軍隊，但二二年美國空軍智庫「中國航空航天研究所」（CASI）發布的一份報告披露中國火箭軍詳細資訊，引發中國軍事機密外洩疑雲，因此習近平開始以火箭軍為中心發起大規模肅清。有分析指出，習近平整肅張又俠旨在向軍隊施壓，促使其提高表現和紀律，以實現明年建軍百年的目標。

據統計，自中共廿大以來，官方已公布十八名上將落馬。此外，另有十二名上將「行蹤不明」，包括東部戰區政治委員劉青松、南部戰區司令員吳亞男、西部戰區司令員汪海江、北部戰區司令員黃銘、中部戰區政委徐德清、陸軍司令員李橋銘、海軍司令員胡中明、火箭軍政委徐西盛和徐忠波、中央軍委裝備發展部部長許學強、戰略支援部隊司令員巨乾生和信息支援部隊政委李偉等。

中共20大後被整肅落馬解放軍上將

