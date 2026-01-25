新聞分析》金主以「黨」領政

「CK楊」楊建綱擔任代表人的異康股份有限公司資本總額達10億元，實收資本額則有6億元。（圖取自經濟部商工登記公示資料查詢服務）

記者方瑋立／特稿

國民黨主席鄭麗文背後傳聞的「神祕金主」、異康公司董事長「CK楊」楊建綱近日現身黨中央與立法院國民黨團的餐敘，公然對台下藍營立委「開班授課」，要他們撐起「脊梁」反軍購、反關稅、反對美投資，種種論調卻與中國共產黨跨海唱和、高度重合，不禁令人質疑，這是以哪個「黨」來對藍營政治議程下指導棋。

去年國民黨主席選舉，鄭麗文以黑馬之姿勝出，傳聞背後是「CK楊」在台中市長盧秀燕宣布不參選後，積極遊說本土派大老，並結合精準的社群演算法及短影音等認知改造戰法，成功整合軍系與深藍勢力。

外界當時即盛傳CK楊擅長數位公關與網路操作，如今他親自下場指導立委，明顯迎合中共敘事，更加證實了當時充斥的「疑美論」與「台積電被掏空」謠言背後的斧鑿斑斑。

楊雖是海軍出身，但對軍購預算的批評卻充斥著「失敗主義」的謬誤，以誇大的維護費數字恫嚇輿論，聲稱國防支出將拖垮民生，完全對中共步步進逼的軍事擴張視若無睹，更刻意忽略不對稱戰力投資的必要性。這種「買武器會變窮」、「抗美才能救經濟」的論調，與中國國台辦、五毛網軍的「美國吸血論」如出一轍。

當一位沒有民意基礎、沒有公職身分的「金主」，竟能公然要求最大在野黨阻擋軍購、散布投降失敗主義及疑美論，若無黨中央的授意，乃至更大的政治靠山，焉能如此。這並非一介商人之言，而是中共意志穿透台灣國會的傳聲和共鳴。CK楊公然倡議反軍購，傷害的是台灣的國防建設與國家安全。從國民黨副主席到藍委們排排坐聆聽，他這番以「黨」領政，還要召喚藍委撐起國民黨「脊梁」，恐怕更像是為要撐起直通中南海意志的「龍骨」。

