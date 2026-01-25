藍營金主現身與立法院黨團餐敘 藍委：像被當大學生在教育

國民黨主席鄭麗文背後傳聞的金主、異康公司董事長「CK楊」楊建綱前天現身與立法院黨團餐敘，要求強力監督對美軍購與關稅協議。（資料照）

藍營金主、異康公司董事長楊建綱（CK楊）上週五在國民黨中央與黨團餐敘進行「重新撐起國民黨那根脊梁」專題演說，分析近日台灣情勢，傳出楊建議面對美國壓力，在野黨必須硬起來。對此，國民黨書記長羅智強解釋，楊並非說要對美國強硬，而是指國民黨站在監督政府、捍衛民生預算及台灣利益的立場上要強硬一點；但有藍委反映，CK楊演說的內容大家都知道，「很像被當大學生在教育」。

羅智強：楊是指監督政府要強硬

國民黨團十四日通知黨內立委，廿三日於台大庭園餐廳舉行座談會，針對國內外重大政經情勢交換意見。當時沒有透露會邀CK楊來演說，多名受訪藍委也說不知情，當天藍委出席近九成，僅部分另有行程的中南部立委到場簽名或沒出席。

請繼續往下閱讀...

據轉述，楊建綱質疑賴政府軍購特別預算條例暫匡一．二五兆元，估計會產生大約二．五兆至三兆的維護費，年均維護費大約三千億，而特別預算年均一千五百億，再加上一一五年的國防年度預算估計將增加到九千四百九十五億元，因此一一五年度的總國防支出預估將高達一．四兆元，佔歲入的五十％，質疑這次軍購特別預算條例不符相關作法，更將排擠其他預算資源。

國民黨立委吳宗憲表示，楊在分析台灣和國際情勢，從頭到尾並沒有說不要增強國防，並非在擋軍購，只是強調執行的方式要合理。過去軍購是「武獲室」（海軍司令部武器系統獲得管理室）執行，武器採購應由專業的人評估國家需要，不是隨便黑箱作業，也不該如潛艦或對美軍購，搞得不清不楚，或指定特定廠商。

不過，有藍委說，CK楊講第一島鏈、台灣的困境、未來需要什麼，內容「大家都知道」，立委難道會不知道第一島鏈的重要性嗎？「很像被當大學生在上課，他在教育立法委員」。有立委則認為，CK楊的用詞很有趣，例如說賴清德現在好像在幫台灣簽「生前契約」。

有藍委憂未來對選舉下指導棋

CK楊長期身為藍營金主，在鄭麗文當黨主席後，更直接浮上檯面對藍委說話。但大部分藍委與CK楊並不熟，更有藍委憂心，未來是否CK楊會直接對選舉下指導棋，讓國民黨被貼上奇怪的標籤，還是要小心。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法