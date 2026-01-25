焦點評論》國會擺爛亮紅燈

藍白去年12月以人數優勢，表決通過立委陳玉珍所提「離島建設條例修正草案」，民進黨痛批邪惡到無以復加。（資料照）

記者陳政宇／特稿

年節將至，街頭掛起一盞盞紅燈籠，象徵台灣社會對平安的盼望。但在立法院裡，藍白一面擺爛將今年度總預算案及軍購特別條例擋在議程外，一面搭建違憲質詢總統舞台；而一場杯觥交錯的餐敘，更展現在野黨及其金主如何將國家安全秤斤論兩。國會亮起一盞盞紅燈，染紅的卻是台灣得來不易的民主底色。

第一盞紅燈，亮在台灣的國安命脈上。藍白立委第九度聯手封殺軍購特別條例，除了持續散布「兩張A4就要一．二五兆元」的不實說法，刻意將國防投資與民生發展操作成零和對立。他們卻始終迴避，面對解放軍機艦日夜騷擾，若台灣不自力構築防衛網，民生與民主還剩下多少保障？雙手空空的台灣，是否只能接受對岸預設的政治框架？

第二盞紅燈是「自助餐式」的預算放行，在野黨提案先通過僅佔總預算二％的新興計畫，包括TPASS、治水、生育補助等預算可優先上路。但憲法明定預算案由行政院編列，立法院無權恣意選擇性通過；否則在這樣的政治算計下，花東軌道、防災救命的第二預備金，以及攸關國防戰力的海馬士火箭、魚叉飛彈與官兵權益，難道就該被擱置。

第三盞紅燈，指向台灣護國神山。藍營金主下指導棋，要求立法守住半導體先進製程，卻漠視台積電先進製程已根留台灣的事實。更荒謬的是，在台美戰略高度連動、供應鏈彼此嵌合的當下，推動孤立主義、限縮台積電的全球佈局，這種「假保護、真鎖國」的立法方向，不僅呼應中共的「空心島」敘事，也恐怕破壞台美間得來不易的關稅談判成果。

紅燈籠象徵新年祈福，但藍白在延會期間的焦土作戰，已非單純的監督失職，憲政僵局亦滿足於北京「以台制台」的期待。這迫使美方不得不以更公開、更積極的方式試圖拉回正軌，也是提醒立法院亮起的紅燈，揭櫫對台灣社會和民主防線的警訊。

