戰台中市長 何欣純推敬老卡擴大使用

何拋普發現金 江啟臣︰市民需要優先 楊瓊瓔︰錢先拿回台中

國民黨台中市長提名人選陷難產，民進黨台中市長參選人、立委何欣純積極加強深耕地方，深入各區舉辦欣欣向榮座談會，傾聽地方心聲；她在與市議員黃守達舉辦的西區座談會中重申，若順利入主市府，將研議擴大敬老愛心卡使用範圍，同時提高生育津貼，實現「照顧老也照顧小」的市政願景。

此外，何欣純日前當著台中市長盧秀燕面前喊「我來普發現金」，引起熱議，昨日她再點名爭取代表國民黨出戰台中市長寶座的立法院副院長江啟臣及立委楊瓊瓔是否普發現金；江啟臣說，民代對市政都有不同想法，都予以尊重，市政建設還是要以市民需要為優先考量；楊瓊瓔也說，尊重何欣純看法，財政收支劃分法大家都有共識，「台中隊不分藍綠白，趕快把錢拿回台中」才是最重要。

座談會聽民意 何週末連辦多場

相較藍營台中市長提名人選懸而未決，何欣純積極深入各地舉辦「欣欣向榮」地方座談會，這週六、日一連在包括北屯、南屯、西屯及北區等推出多場活動，傾聽地方對市政的心聲。

她在西區的座談會中提及，隨著財劃法修正通過，台中可獲得的補助大幅增加，台中需要有新思維、新做法的市長，才能真正解決這幾年市政停滯、難以突破的問題；她再重申，若順利入主市府，將延續老人健保補助政策，並研議擴大敬老愛心卡使用範圍，同時提高生育津貼。

楊、江若協調不成 將辦初選

至於國民黨台中市長人選，楊瓊瓔與江啟臣若最後協調失敗，將辦初選決定提名人選，江啟臣這兩天利用空檔勤跑海線，深入楊瓊瓔的大本營；楊瓊瓔昨日則赴立法院參加甲級動員。

