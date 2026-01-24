為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    美軍工獨角獸插旗台灣 打造「移動式兵工廠」

    2026/01/24 05:30 記者方瑋立／台北報導
    美國軍工廠商Firestorm Labs昨宣布插旗台灣，在台建立貨櫃型「移動式兵工廠」，可隨時機動轉移無人機與零件生產線。（記者方賓照攝）

    美國軍工廠商Firestorm Labs昨宣布插旗台灣，在台建立貨櫃型「移動式兵工廠」，可隨時機動轉移無人機與零件生產線。（記者方賓照攝）

    解決戰時軍援斷鏈危機

    面對中國解放軍在印太地區日益擴張威脅，傳統依賴跨海運輸的後勤補給線恐成戰時軟肋。美國軍工新創獨角獸Firestorm Labs昨正式宣布插旗台灣，將以其獨家名為「XCELL」的貨櫃型「移動式兵工廠」，在台建立可隨時機動轉移的無人機與零件生產線。

    Firestorm執行長麥吉昨透過預錄影片直言，美軍長期依賴昂貴且生產緩慢的精密武器，唯有建構「分佈式」且能「就地取材」的生產體系，才能破解印太戰區遼闊海域造成的補給難題。為落實此戰略，正達戰術科技（GTOC）昨宣布與Firestorm及航太解決方案商Aerkomm Inc.達成三方戰略合作，總經理鍾又新指出，將整合三方技術在台灣建構自主供應鏈，目前已在苗栗縣建置一號及二號廠區，投入無人機與獨家「航太軍工級玻璃適形天線」的生產，該天線能將通訊模組包覆於機翼，大幅降低風阻並提升戰場生存率。

    針對美軍在印太地區的挑戰，麥吉示警，俄烏戰爭證明了廉價、量產的無人機已改變戰爭面貌，據估計，中、俄每月能生產廿萬至卅萬架無人機，反觀美國今年產量恐僅三萬架，差距甚鉅。

    麥吉說，美軍必須停止像打造法拉利那樣製造武器，而是要像生產「豐田Camry」一樣：便宜、可靠且能海量製造。他更點出印太戰區的關鍵痛點：島嶼間的巨大距離。若戰事爆發，依賴夏威夷甚至美國本土補給將緩不濟急，現有庫存可能在六小時至三十天內耗盡。

    麥吉強調，Firestorm帶來的XCELL系統不僅能生產無人機，更能解決前線裝備維保的燃眉之急。他舉例，美軍海軍陸戰隊曾因缺乏衛星天線支架，導致車輛無法定位，透過XCELL在現場直接列印出缺料，即時讓裝備重返戰場，節省了數十萬美元與數月的等待時間。這種在「需求點」直接生產的能力，將是維持印太戰力不墜的關鍵。

    與台廠合作生產無人機

    來台出席發表會的Firestorm技術長繆斯則說明，XCELL將工業級列印設備整合進標準貨櫃，可透過任何運輸工具移動，並在廿四小時內完成部署開工。透過與台灣正達戰術的合作，這套系統能讓台灣不只做代工，而是擁有「原生設計」能力，針對台灣特殊地形與戰術需求，快速修改並現地生產無人機，真正落實國防自主與供應鏈韌性。

    美國軍工獨角獸Firestorm Labs與AERKOMM及台灣正達戰術科技合作，昨日舉行「開啟國防生產新紀元」發表會。（記者方賓照攝）

    美國軍工獨角獸Firestorm Labs與AERKOMM及台灣正達戰術科技合作，昨日舉行「開啟國防生產新紀元」發表會。（記者方賓照攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播