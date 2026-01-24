美軍工獨角獸插旗台灣 打造「移動式兵工廠」

美國軍工廠商Firestorm Labs昨宣布插旗台灣，在台建立貨櫃型「移動式兵工廠」，可隨時機動轉移無人機與零件生產線。（記者方賓照攝）

解決戰時軍援斷鏈危機

面對中國解放軍在印太地區日益擴張威脅，傳統依賴跨海運輸的後勤補給線恐成戰時軟肋。美國軍工新創獨角獸Firestorm Labs昨正式宣布插旗台灣，將以其獨家名為「XCELL」的貨櫃型「移動式兵工廠」，在台建立可隨時機動轉移的無人機與零件生產線。

Firestorm執行長麥吉昨透過預錄影片直言，美軍長期依賴昂貴且生產緩慢的精密武器，唯有建構「分佈式」且能「就地取材」的生產體系，才能破解印太戰區遼闊海域造成的補給難題。為落實此戰略，正達戰術科技（GTOC）昨宣布與Firestorm及航太解決方案商Aerkomm Inc.達成三方戰略合作，總經理鍾又新指出，將整合三方技術在台灣建構自主供應鏈，目前已在苗栗縣建置一號及二號廠區，投入無人機與獨家「航太軍工級玻璃適形天線」的生產，該天線能將通訊模組包覆於機翼，大幅降低風阻並提升戰場生存率。

針對美軍在印太地區的挑戰，麥吉示警，俄烏戰爭證明了廉價、量產的無人機已改變戰爭面貌，據估計，中、俄每月能生產廿萬至卅萬架無人機，反觀美國今年產量恐僅三萬架，差距甚鉅。

麥吉說，美軍必須停止像打造法拉利那樣製造武器，而是要像生產「豐田Camry」一樣：便宜、可靠且能海量製造。他更點出印太戰區的關鍵痛點：島嶼間的巨大距離。若戰事爆發，依賴夏威夷甚至美國本土補給將緩不濟急，現有庫存可能在六小時至三十天內耗盡。

麥吉強調，Firestorm帶來的XCELL系統不僅能生產無人機，更能解決前線裝備維保的燃眉之急。他舉例，美軍海軍陸戰隊曾因缺乏衛星天線支架，導致車輛無法定位，透過XCELL在現場直接列印出缺料，即時讓裝備重返戰場，節省了數十萬美元與數月的等待時間。這種在「需求點」直接生產的能力，將是維持印太戰力不墜的關鍵。

與台廠合作生產無人機

來台出席發表會的Firestorm技術長繆斯則說明，XCELL將工業級列印設備整合進標準貨櫃，可透過任何運輸工具移動，並在廿四小時內完成部署開工。透過與台灣正達戰術的合作，這套系統能讓台灣不只做代工，而是擁有「原生設計」能力，針對台灣特殊地形與戰術需求，快速修改並現地生產無人機，真正落實國防自主與供應鏈韌性。

美國軍工獨角獸Firestorm Labs與AERKOMM及台灣正達戰術科技合作，昨日舉行「開啟國防生產新紀元」發表會。（記者方賓照攝）

