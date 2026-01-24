王定宇轉述 華府決策人士：藍營擋軍購是「台灣安全敵人」

立法院外交及國防委員會民進黨籍召委王定宇表示，近期有來自華府、具備「情報與決策權」的重要人士密訪台灣，在與國民黨高層接觸後，將這些阻礙台灣強化自衛能力的政客形容為「台灣安全的敵人（enemy of Taiwan security）」。圖為藍白立委聯手封殺國防特別條例付委。（資料照）

政府編列八年期上限暫匡一．二五兆元的國防特別預算，目前特別條例仍在立法院卡關。立法院外交及國防委員會民進黨籍召委王定宇透露，近期有來自華府、具備「情報與決策權」的重要人士密訪台灣，在與國民黨高層接觸後，對其阻擋國防預算的理由感到極度不解與失望，甚至在內部對話中，將這些阻礙台灣強化自衛能力的政客形容為「台灣安全的敵人（enemy of Taiwan security）」。

美方聽取藍營解釋 直言都是藉口

王定宇指出，近期有多位來自華府智庫、國會及行政部門的重要幕僚訪台，這些人士與台灣的交往是跨黨派的，除拜訪民進黨，也前往國民黨中央或立院黨團拜會。據了解，其中一位在美國情報與安全圈擁有實質影響力的關鍵人物，在聽取藍營解釋為何阻擋預算後，反應卻是異常嚴厲。

王定宇表示，華府友人聽完國民黨阻擋預算的各式理由後，直言那些都只是「藉口」。美方無法理解，當中國解放軍正加速擴張軍備、習近平下令二〇二七年要具備攻台能力之際，為何台灣國會內部竟有政黨拚命弱化、拖住提升自我防衛的努力？王定宇轉述，美方對此感到「心寒」，並形成了一種強烈印象，這些阻擋者已成為「台灣安全的對立面」，甚至是潛在的威脅。

「唯一會因台灣預算被擋而感到快樂的，只有中國共產黨跟解放軍」，王定宇分析，面對中國日益升高的軍事威脅與灰色地帶脅迫，第一島鏈從日本、菲律賓到第二島鏈的澳洲，無不大幅調高國防預算；日本增加一倍、菲律賓增加近十％。他強調，強化國防不是為了挑釁，而是為了「堆疊籌碼」產生嚇阻力，讓獨裁者不敢輕舉妄動。

王定宇強調，國防部已展現最大誠意願進行機密專報，將七大類預算項目攤開來說明，但藍白仍聯手在程序委員會將特別預算條例擋在門外，連付委討論的機會都不給。這場攻防已非單純國內政爭，而是盟友對台灣「信用等級」的總檢驗。

民進黨團幹事長鍾佳濱受訪表示，美方期望各國都要能夠負擔起自己國防預算，美國也會全力支持，尤其是在先進武器供應上，美方跟台灣有密切磋商。為了尋求朝野共識，相信美方未來會持續努力，政府同樣也要努力。

立法院外交及國防委員會民進黨籍召委王定宇表示，近期有來自華府、具備「情報與決策權」的重要人士密訪台灣，在與國民黨高層接觸後，將這些阻礙台灣強化自衛能力的政客形容為「台灣安全的敵人（enemy of Taiwan security）」。（資料照）

