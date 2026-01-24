為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    軍援台灣11.5億美元 學者：川普追求雙贏

    2026/01/24 05:30 記者方瑋立／台北報導
    川普第二任期僅上任一年，批准的對台軍售總額已突破114億美元，直接超越拜登政府四年任期總和，顯示美方在要求台灣展現自我防衛決心的同時，對台安全承諾的品質及數量不減反增。（路透檔案照）

    美國聯邦眾議院於當地時間廿二日通過「二〇二六財年綜合撥款法案」，其中包含備受矚目的十億美元「台灣安全合作倡議」（TSCI）資金，以及一．五億美元的庫存回補款項（約新台幣三六三億元），也代表川普第二任期的對台軍援已突破前總統拜登任內的「總統撥款權」（PDA）軍援，且首次批准對台軍售總額，也超越拜登政府四年任期總和，顯示美方在要求台灣展現自我防衛決心的同時，對台安全承諾的品質及數量不減反增。

    第二任期首年對台軍售總額 超越拜登四年

    儘管川普第二任期初期曾一度凍結部分「總統撥款權」（PDA）無償軍援，但TSCI法案確認可撥款十億美元運用，與拜登時期主要依賴PDA直接從美軍庫存調撥舊裝備不同，其資金運用範圍更廣，涵蓋新購裝備、軍事教育與訓練。

    川普政府在二〇二五年中凍結了約四億美元的PDA案，但如今通過的十億美元TSCI資金，規模不僅是該筆凍結款項的二．五倍，更遠高於拜登任內實際執行約三．四五億美元的PDA總額。此外，法案編列的一．五億美元「回補款」，更在確保美方未來撥交物資皆為「現役新貨」，洗刷過去軍援裝備遭外界質疑發霉、過期的惡名。

    葉耀元：台願合作 美就會給更多安全保證

    美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元昨越洋受訪指出，美中關係是動態的，美國國防部甚至共和黨主導的國會都感知到，中國對台海及第一島鏈的威脅性比拜登時期更高。因此，「為維繫第一島鏈和平、確保現狀，美方必須『無所不用其極』地加強嚇阻中國」。葉耀元分析，這筆十餘億美元的軍援，正反映美國對中國威脅加劇的具體回應。他強調，這並非單純是川普或拜登個人的決策差異，而是支持台灣安全已成為美國參眾議院的「跨黨派共識」。

    對於外界擔憂川普「交易型」性格恐不利台灣，葉耀元強調這是誤解，川普雖不喜「免費大放送」，但他追求的是「生意上的雙贏」。如同美國與歐盟、丹麥在格陵蘭議題上的戰略合作，只要台灣願意在美國需要的國家利益，如半導體投資、供應鏈安全等面向進行合作，美國自然願意給予更多安全保證。

