歐洲議會譴責中國危害台海和平 我表感謝

重申反對中國扭曲聯大二七五八號決議

歐洲議會廿一日通過歐盟「共同外交暨安全政策」及「共同安全暨防衛政策」兩項去年度執行報告的決議文，重申反對中國扭曲聯合國大會第二七五八號決議案，及以武力或脅迫等方式片面改變台海現狀，並支持持續深化台歐盟多面向合作與交流，外交部長林佳龍昨對此表示歡迎與感謝。

「共同外交暨安全政策」報告決議文重申，中國對台灣的領土主張無國際法基礎，台灣與中國互不隸屬，只有台灣民選政府可代表台灣人民；並譴責中國去年以「海峽雷霆-2025A」與「正義使命-2025」等軍演威脅台海與周邊國際水域的和平穩定；另對中國加強對台灣政治、經濟、軍事、網路及認知作戰的脅迫表達關切。該決議文也強調，台灣是歐盟在印太地區的重要民主夥伴，呼籲歐盟與會員國進一步推動及深化與台灣的經貿與投資關係。

支持持續深化台歐盟多面向合作與交流

「共同安全暨防衛政策」報告決議文則強調，台海軍事情勢升高對歐洲的安全和供應鏈將造成嚴重後果，並譴責中國片面改變台海現狀的作為及拒絕排除對台使用武力的野心，對於區域穩定造成嚴重威脅。該決議文另肯定美國、英國、法國與德國近期在台海進行的自由航行任務，呼籲台歐盟就相關安全議題進行定期交流，並樂見未來提供台灣使用歐盟「通訊衛星星座計畫」的權限，以及強化台歐在反制外國資訊操弄與干預及保護海底電纜的相關合作。

此外，歐盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯與韓國外交部長趙顯於廿二日在布魯塞爾共同主持「第二屆歐韓戰略對話」，雙方重申台海和平穩定的重要性，並反對任何片面以武力或脅迫改變南海現狀的行徑，認為這將破壞區域穩定。

