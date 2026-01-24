為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    中共目標2027具奪台能力 美專家：今年共軍行動恐更挑釁

    2026/01/24 05:30 政治中心／報導
    華府智庫專家表示，今年可能會看到中共軍力的大規模擴張，解放軍在台灣周邊的行動可能更加挑釁、更具野心。圖為2025年12月底共軍圍台軍演，遠火部隊發射火箭。（路透檔案照）

    華府智庫專家表示，今年可能會看到中共軍力的大規模擴張，解放軍在台灣周邊的行動可能更加挑釁、更具野心。圖為2025年12月底共軍圍台軍演，遠火部隊發射火箭。（路透檔案照）

    根據中央社報導，美國軍情界認為中國國家主席習近平已下令解放軍在二〇二七年底前做好奪取台灣的準備。美專家昨表示，有鑒於此，今年可能會看到中共軍力的大規模擴張，解放軍在台灣周邊的行動可能更加挑釁、更具野心。

    中國軍事能力 可能更大規模擴張

    華府智庫全球台灣研究中心（GTI）舉行座談，邀請GTI主任鄭哲軒（John Dotson）、GTI非常駐資深研究員梁安妮（Annie Kowalewski）及華特斯與會。

    美國海軍出身的鄭哲軒表示，習近平為解放軍設定一項目標，在二〇二七年做好執行對台重大行動的準備，因此，今年解放軍可能會在台灣周邊進行更加挑釁、更具野心的行動，藉以向上表態。

    曾任美國聯邦參院外交委員會資深印太政策分析師的梁安妮表示，這意味著今年是中共達成這項能力的最後一年，目前許多政治與軍事分析指出，中共尚未完全達標。她因此認為，今年可能會看到中國軍事能力大規模擴張。

    擴大納入海警 假執法真軍事行動

    共軍近年對台軍事威脅不斷升高，引起國際關注。鄭哲軒表示，中國不僅在台灣周圍進行大規模演習，每天在台灣周遭也都有行動；海上行動方面，除動用中國海軍，還擴大納入海警。他說，派遣較小型海警船的挑釁程度低於海軍驅逐艦，中國也可聲稱是「執法行動」而非軍事行動。

    此外，在區域夥伴方面，梁安妮指出，台灣現在和菲律賓展開更多對話，並私下和日本進行溝通。至於韓國方面，她認為，台韓之間出現了比過去更多互動的空間。

    針對「日經亞洲」日前報導，駐韓美軍將擴大行動範圍至朝鮮半島之外，以建立因應台灣突發事態的戰 備系統。梁安妮認為，這代表在台灣議題上，韓國出現了一點空間。

    不過，她同時表示，一旦台灣有事，即使韓國一開始沒有軍事介入，但其經濟勢必會因為台灣周邊水道成為戰區而飽受衝擊，也許韓國不想打仗，但可能還是會因自身國安考量而被迫捲入衝突。

