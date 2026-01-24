指涉違國家機密保護法》 綠提案將黃國昌送紀律委員會 遭藍白封殺

民眾黨立委黃國昌日前在立院外交及國防委員會機密會議中，將攸關國防特別條例的機密資料帶出會議室。（資料照）

民眾黨立委黃國昌十九日在立法院外交及國防委員會機密會議中，將攸關國防特別條例的機密資料帶出會議室，民進黨團昨天在院會提案，指黃國昌涉違反「國家機密保護法」、「刑法」等相關規範，應移送立法院紀律委員會議處，但提案被藍白立委聯手封殺。

民進黨團提案說明，黃國昌共計將涉及軍購國防的重要機密資料攜出會議室長達一分十五秒，當中約四十二秒處於監視器無法拍攝之處，且當下另有手持具備拍照、錄影功能電子設備的助理隨行，黃國昌涉嫌刺探、蒐集國防機密會議資料進而對外洩漏或交付國防機密等情，自當予以調查釐清。

請繼續往下閱讀...

民進黨團說，黃並非初次擔任立委，對於機密會議的各項機密資料不得攜出、對外宣洩的規範理應知悉甚詳，黃事後辯稱係一時疏漏而夾帶外攜云云，顯屬違背經驗法則的卸責辯詞，不僅未向社會大眾道歉，甚至辯稱遭抹黑。

民進黨團並質疑，黃國昌將機密會議中的國防機密資料攜出，可能涉嫌洩漏情事，無論係故意或過失，均已涉嫌違反「國家機密保護法」第三十二條、第三十四條、「刑法」第一〇九條至第一一〇條，亦與「立法委員行為法」第十條、「立法院議事規則」第四十八條、第五十條的規範意旨有違。故依「立法院議事規則」第五十二條的規定，將黃國昌移送紀律委員會議處。

立委吳思瑤表示，雖然黃國昌的任期僅剩最後六天，但違法行徑就是不能姑息，民進黨團提案是維護國家法治和立法院議事尊嚴，「國有國法，院有院規，該算的帳還是要算。」但院會處理時，提案被藍白聯手封殺。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法