藍提只辯新興預算 逕付二讀 政院：立院就是最好辯論場地

國民黨團昨於立法院會提案，就總預算中「新興資本支出及新增計畫部分」，於電視台舉行三場全國轉播的辯論會，由「國民黨三長VS行政院三長」方式進行。（資料照）

今年度中央政府總預算案被藍白卡關至今未審，行政院長卓榮泰下戰帖要與立法院辯論，藍白則提議電視公開辯論。國民黨團昨於立法院會提案，就總預算中「新興資本支出及新增計畫部分」，於電視台舉行三場全國轉播的辯論會，由「國民黨三長VS行政院三長」方式進行。院會依黨團共識，將國民黨團的提案逕付二讀，交付黨團協商，並由國民黨團負責召集協商。

行政院秘書長張惇涵對此表示，若立法院能將總預算案付委審查，卓榮泰依規定就要到立法院報告、備詢，立法院就是一個最好的辯論場地；而在野黨說需要一個公開透明的平台，「立法院沒有一間會議室的台不是平的」，一一三位立委、所有部會可以開很多廳，一起理性討論、辯論預算案。

今年度總預算遭藍白「卡關」，至今仍未進入委員會審查，受影響的新興計畫及延續性計畫新增項目高達二九九二億元，引發民怨與地方政府不滿，藍白日前遂提案，請立法院同意動支其中卅八項計劃、金額七一八億元預算；該案經院會表決逕付二讀，並交付協商。卓榮泰則要求就三兆三五〇億元的中央政府總預算案，與立法院進行直接辯論。

對於藍白放行新興資本支出及新增計畫預算的提案若通過，外界關注行政院是否會優先執行。張惇涵對此強調，只要依法有法律效力的預算，行政院會執行。他直言，這次在野黨處理的方式，中華民國憲政史上從未發生過，行政院會就國家的利益、人民的福祉、建設的考量，來合適處理。

民進黨團幹事長鍾佳濱則評估，藍白所提新興資本支出及新增計畫先行動支案是「院會公決案」，屬於一般提案，而非預算案。前提是今年度總預算案必須全案付委，才有可能抽出部分預算案先行動支。

鍾佳濱說，行政院希望在二月底、三月時，能夠將總預算全案交付審查，屆時可用抽出逕付二讀的方式，也可由行政院依「預算法」第五十四條提請立法院同意先行動支。

