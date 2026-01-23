宜蘭醫療平權 林國漳提政見 推弱勢健保全額免費

中央針對中低收入戶等弱勢者，補助部分健保費用；民進黨宜蘭縣長參選人林國漳盤點現行制度下，仍須自付保費邊緣族群，提出「弱勢健保全額免費」的補位政策，主張由縣府支應差額，宜蘭估有三萬人受惠，每年經費二億多元，占總預算不到一％，盼落實醫療平權。

中央補助不足 宜縣府支應差額

林國漳繼提出「育兒無壓」政策，由縣府補助設籍宜蘭〇至六歲幼兒醫療掛號費後，昨針對就醫弱勢者祭出「精準補位」方案，認為中央補助不到的部分，應由縣府全數支應。

請繼續往下閱讀...

林國漳說，台灣雖在二〇一六年實施健保欠費不鎖卡政策，但對於弱勢家庭，每月累積健保欠費與滯納金，仍是一筆沉重負擔，未來上任後將力推「弱勢健保全額免費」補位計畫。

他說，中央現在針對中低收入戶、中度身障者補助健保費一半，輕度身障者則是縣府補助四分之一，五十五歲以上原住民免費的資格限制嚴格，未來應由縣府支應差額並放寬原民條件，終止「因病致貧」的惡性循環，這些全數納入，宜蘭估有三萬人受惠。

林國漳說，補助保費，是為了讓鄉親敢於及早就醫，這不僅是福利，更是一場守護宜蘭家庭尊嚴與健康的精準行動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法