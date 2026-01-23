為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    宜蘭醫療平權 林國漳提政見 推弱勢健保全額免費

    2026/01/23 05:30 記者王峻祺／宜蘭報導

    中央針對中低收入戶等弱勢者，補助部分健保費用；民進黨宜蘭縣長參選人林國漳盤點現行制度下，仍須自付保費邊緣族群，提出「弱勢健保全額免費」的補位政策，主張由縣府支應差額，宜蘭估有三萬人受惠，每年經費二億多元，占總預算不到一％，盼落實醫療平權。

    中央補助不足 宜縣府支應差額

    林國漳繼提出「育兒無壓」政策，由縣府補助設籍宜蘭〇至六歲幼兒醫療掛號費後，昨針對就醫弱勢者祭出「精準補位」方案，認為中央補助不到的部分，應由縣府全數支應。

    林國漳說，台灣雖在二〇一六年實施健保欠費不鎖卡政策，但對於弱勢家庭，每月累積健保欠費與滯納金，仍是一筆沉重負擔，未來上任後將力推「弱勢健保全額免費」補位計畫。

    他說，中央現在針對中低收入戶、中度身障者補助健保費一半，輕度身障者則是縣府補助四分之一，五十五歲以上原住民免費的資格限制嚴格，未來應由縣府支應差額並放寬原民條件，終止「因病致貧」的惡性循環，這些全數納入，宜蘭估有三萬人受惠。

    林國漳說，補助保費，是為了讓鄉親敢於及早就醫，這不僅是福利，更是一場守護宜蘭家庭尊嚴與健康的精準行動。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播