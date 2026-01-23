為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    政院拍板修法 攻擊國家基建納入恐怖活動

    2026/01/23 05:30 記者鍾麗華／台北報導
    為因應國際資恐及資武擴威脅，行政院會通過資恐防制法修正草案，將防制資武擴列為規範範圍，並修正法律名稱為「資助恐怖活動及大規模毀滅性武器擴散防制法」。圖為法務部檢察司長張曉雯說明立法目的。（行政院提供）

    為因應國際資恐及資武擴威脅，行政院會通過資恐防制法修正草案，將防制資武擴列為規範範圍，並修正法律名稱為「資助恐怖活動及大規模毀滅性武器擴散防制法」。圖為法務部檢察司長張曉雯說明立法目的。（行政院提供）

    為因應國際資恐及資武擴威脅，行政院院會昨通過資恐防制法修正草案，修正法律名稱為「資助恐怖活動及大規模毀滅性武器擴散防制法」，將防制資武擴列為規範範圍，並明確定義恐怖活動及大規模毀滅性武器擴散，將攻擊國家基礎建設、重大設施或核心系統之行為，納入恐怖活動範圍，作為後續犯罪制裁規範基礎。

    近年國際社會對資助恐怖活動及大規模毀滅性武器擴散風險日益重視，法務部提出資恐防制法修正草案，除將攻擊國家基礎建設、重大設施或核心系統納入恐怖活動範圍，並明定提供財物、財產上利益或金融服務，均屬資助行為。

    草案修正資恐及資武擴防制審議會的組成與運作，將受制裁者的指定與除名，作為審議會核心處理事項。也新增銀行、信託投資公司、信用合作社對受制裁者資產凍結情形的通報義務及對疑似資恐、資武擴交易的申報義務，藉以補強現行制度漏洞，提升早期偵測與即時攔阻能力。

    草案並新增「資武擴犯罪」，明定禁止與經聯合國安理會制裁，且經我國公告禁止或管制貿易之國家或地區從事貿易或貨物交易。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播