三年前與我斷交 宏都拉斯擁抱中國拖垮經濟

即將於本月廿七日正式就任的宏都拉斯「國家黨」總統當選人阿斯夫拉，選前曾表態有意與台復交。（路透檔案照）

宏都拉斯二〇二三年三月廿六日與我國斷交，至今已近三年，即將於本月廿七日正式就任的宏都拉斯「國家黨」總統當選人阿斯夫拉，選前曾表態有意與台復交。

總統當選人阿斯夫拉

選前曾表態與台復交

外交部資料指出， 宏都拉斯位於中美洲，首都為德古西加巴，面積逾十萬平方公里，人口約有近千萬人。

宏都拉斯與台灣最早於一九四一年建立公使級外交關係，一九六五年升格為大使級外交關係。過往四位民選總統李登輝、陳水扁、馬英九、蔡英文，任內都曾訪問宏都拉斯，現任總統賴清德二〇二二年擔任副總統期間，也曾以總統特使身分訪問宏國。

宏都拉斯在總統卡蕬楚指示與中國發展關係的背景下，於二〇二三年三月廿六日決定與中華民國斷交、結束八十二年邦誼；中華民國外交部隨即宣布全面終止與宏都拉斯合作及援助計畫，宏都拉斯同日與中華人民共和國建交。

在台宏斷交之後，時任在野黨「國家黨」主席查韋斯便曾向台灣喊話，「二〇二六年一月我們將恢復與真正朋友的關係」，意即若國家黨在二〇二五年贏得總統選舉的話，將與台灣恢復邦交。

宏都拉斯與中國建交後，不僅原先預期的好處未兌現，反而面臨白蝦飼養產業崩潰及高失業率問題。在此背景下，去年宏都拉斯總統大選前，兩名在野黨總統候選人都曾提出當選後與台復交的政見，未來台宏能否重建正式外交關係，受到各界矚目。

