為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    三年前與我斷交 宏都拉斯擁抱中國拖垮經濟

    2026/01/23 05:30 記者黃靖媗／綜合報導
    即將於本月廿七日正式就任的宏都拉斯「國家黨」總統當選人阿斯夫拉，選前曾表態有意與台復交。（路透檔案照）

    即將於本月廿七日正式就任的宏都拉斯「國家黨」總統當選人阿斯夫拉，選前曾表態有意與台復交。（路透檔案照）

    宏都拉斯二〇二三年三月廿六日與我國斷交，至今已近三年，即將於本月廿七日正式就任的宏都拉斯「國家黨」總統當選人阿斯夫拉，選前曾表態有意與台復交。

    總統當選人阿斯夫拉

    選前曾表態與台復交

    外交部資料指出， 宏都拉斯位於中美洲，首都為德古西加巴，面積逾十萬平方公里，人口約有近千萬人。

    宏都拉斯與台灣最早於一九四一年建立公使級外交關係，一九六五年升格為大使級外交關係。過往四位民選總統李登輝、陳水扁、馬英九、蔡英文，任內都曾訪問宏都拉斯，現任總統賴清德二〇二二年擔任副總統期間，也曾以總統特使身分訪問宏國。

    宏都拉斯在總統卡蕬楚指示與中國發展關係的背景下，於二〇二三年三月廿六日決定與中華民國斷交、結束八十二年邦誼；中華民國外交部隨即宣布全面終止與宏都拉斯合作及援助計畫，宏都拉斯同日與中華人民共和國建交。

    在台宏斷交之後，時任在野黨「國家黨」主席查韋斯便曾向台灣喊話，「二〇二六年一月我們將恢復與真正朋友的關係」，意即若國家黨在二〇二五年贏得總統選舉的話，將與台灣恢復邦交。

    宏都拉斯與中國建交後，不僅原先預期的好處未兌現，反而面臨白蝦飼養產業崩潰及高失業率問題。在此背景下，去年宏都拉斯總統大選前，兩名在野黨總統候選人都曾提出當選後與台復交的政見，未來台宏能否重建正式外交關係，受到各界矚目。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播