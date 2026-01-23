採購逾20萬架無人機 軍方：國產優先

國防部作計室聯合戰力整合處處長劉浩祥少將昨在記者會說明，廿餘萬架監偵與攻擊無人機，將以國內優先產製為主。（記者王藝菘攝）

國防特別預算 將創造逾四千億產值

因應中共敵情威脅，行政院編列上限一．二五兆元的國防特別預算，計畫採購廿餘萬架各型無人機。國防部昨說明，這些無人機採購將以「國內優先產製」為主，落實國防自主。國防部長顧立雄日前透露，政府評估此舉將創造逾四千億元產值、帶來九萬個以上工作機會。

外界關注廿餘萬架無人機的運用細節，國防部作計室聯合戰力整合處處長劉浩祥少將昨在記者會說明，國軍主要目標是「以科技取代人力、火力取代兵力」。平時由無人機分擔部隊執行高風險的海空監偵與巡邏任務，降低人員負荷及裝備損耗；戰時則搭配主戰武器實施精準打擊，遲滯敵軍行動。

攻擊型無人機 定位為「消耗性彈藥」

劉浩祥指出，目前的攻擊型無人機定位為「消耗性彈藥」，運用上可創造不對稱作戰效益。他明確表示，廿餘萬架監偵與攻擊無人機，將以國內優先產製為主，藉此擴大國內軍工產能；至於美方公告的Altius600、700型等，則屬於對美軍購部分。此外，軍方也證實，「台灣之盾」專案辦公室已於去年十月底成立，負責統合防空與關鍵基礎設施防護。

此次特別預算強調「國產優先」，除提升戰力外，也意在厚植國防產業。顧立雄去年底曾指出，該預算七大目標之一即是「國防帶動經濟效益」，預計可創造超過四千億元產值，並提供九萬個以上的工作機會，同時打造非紅供應鏈。

經濟部長龔明鑫也曾說，台灣無人機產業在系統整合與製造能力上極具優勢，透過國防部訂單讓廠商「練兵」，未來將更有實力進軍國際市場。

