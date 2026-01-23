總預算卡關 國防部：衝擊海馬士等軍購案及官兵權益

國防部主計局歲計處長陳韋廷少將昨指出，今年度國防預算因總預算未付委，影響金額達七八〇億元。（記者王藝菘攝）

美國眾議院日前提出「豪豬法案」將台灣定義為「北約+」欲加速對台軍售，而國內中央政府總預算案卻持續卡關，影響我國建軍備戰。國防部主計局歲計處長陳韋廷少將昨指出，今年度國防預算受總預算未付委影響金額達七八〇億元，將衝擊海馬士火箭、魚叉飛彈等軍購案及官兵權益。

特別預算 快速加大國內軍工產能

針對美國「豪豬法案」，戰略規劃司長黃文啓中將則指出，國防特別預算編列至二〇三三年，重點在於快速加大國內軍工產能，打造「非紅供應鏈」。該法案將對台軍售知會國會的時間從卅天縮短為十五天，更重要的意涵是督促廠商加速產製。

黃文啓指出，目前關鍵在於產能，美方已要求廠商擴大產能，未來在美軍積極提升軍工產能下，對台灣籌獲武器也有正面助益。

關於國防特別預算編列至二〇三三年，遭質疑無法應對二〇二七年「戴維森窗口」時間點，黃文啓重申，二〇二七年是情報評估中共「具備犯台能力」的時間，但建軍是長期工作，不能只準備到二〇二七年。他強調，目前國軍長期以最低嚇阻能力勉強維持，依目前敵情威脅，必須一次性整建。

僅靠年度預算 不利應對敵情威脅

黃文啓進一步說明，特別預算重點在於針對中共切斷海上交通線的威脅，必須讓新興科技如無人機盡可能「落地生產」。若僅靠每年不到數十億的生產製造基金或公務預算，恐需數十年才能建立產能，因此需透過特別預算打造「非紅供應鏈」，提升防衛韌性。

陳韋廷則說明，總預算卡關導致國防部七八〇億元支出受影響。其中「嚇阻戰力」約二百億元（海馬士火箭、魚叉飛彈等）、「不對稱戰力」約四一五億元（標槍、刺針飛彈等）、「戰鬥人員保護」約八十八億元（F-16訓練等）及「官兵照顧」約四十三億元（營舍修繕等）皆無法按期程辦理，籲立法院儘速審查。

