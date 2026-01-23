為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    紐時：台灣國防特別預算受阻 華府可能擴大施壓在野黨

    2026/01/23 05:30 國際新聞中心／綜合報導
    紐約時報廿一日報導，台灣的政治僵局阻礙了賴清德總統大幅增加軍費的計畫，華府可能擴大對在野黨的施壓力道。圖為藍白立委聯手封殺國防特別條例草案付委。（資料照）

    紐約時報廿一日報導，儘管美國總統川普敦促台灣為自身防務承擔更多責任，以抵禦中國可能的入侵行動，但台灣的政治僵局阻礙了賴清德總統大幅增加軍費的計畫，華府可能擴大對在野黨的施壓力道。

    台灣增強防禦意願 恐惹國際質疑

    報導指出，反對黨立委阻撓賴清德提出在八年內斥資四百億美元購買軍備的提案，雙方均採取強硬手段，互相指責對方違法行事。但對台灣而言，這場僵局的影響遠不止於國內政治鬥爭，在川普敦促美國盟友和夥伴為自身安全承擔更多責任之際，這可能引發外界質疑台灣增強防禦的能力。

    民進黨指控部分在野黨人士受北京指使，企圖癱瘓政府運作，透過阻撓國防預算案危及台灣安全。這種摩擦反映出台灣內部日益加劇的分歧：究竟該抓緊與美國的關係，還是嘗試與北京和解。

    賴清德所屬的民進黨主張，加強國防和深化美台關係，是抵禦中國的途徑。國民黨則倡議擴大與北京的聯繫，包括黨主席鄭麗文在內的部分領袖認為，賴清德的政策將加劇與中國的緊張關係。國民黨表示，原則上支持軍事支出以保衛台灣，但對賴清德的計畫持懷疑態度。

    政黨若與美方決裂 將有政治風險

    中央研究院政治學研究所助研究員顏維婷說：「台灣對美國和中國的看法，正呈現愈來愈明顯的黨派分歧。」

    美國在台協會（AIT）處長谷立言支持賴清德的軍費提案，敦促各方合作；美國國務院也承諾將與產業界合作，加快裝備交付。

    報導指出，華府可能擴大對在野黨施壓，因為美國知道，台灣任何政黨若公開與華府決裂，都將面臨政治風險。東吳大學政治學系教授蘇子喬指出，國民黨當然希望與中國及美國維持平衡，「他不可能跟美國直接對立」。

