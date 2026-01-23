林佳龍：期待1月27日台宏關係進一步發展

外交部長林佳龍昨表示，「一月廿七日後，可以期待台灣跟宏都拉斯的關係會有進一步發展」。（資料照）

台灣在拉美有許多友邦 總統出訪「過境美國是很自然的事」

選前曾表態有意與台灣重建關係的宏都拉斯總統當選人阿斯夫拉廿七日即將就職。外交部長林佳龍昨表示，「一月廿七日後，可以期待台灣跟宏都拉斯的關係會有進一步發展」。由於我國在拉丁美洲有許多邦交國，過境美國是很自然的事。

12邦交國關係穩固

林佳龍昨日接受廣播節目專訪指出，我國目前與十二個邦交國的關係都穩固，與美國、日本關係都很好。

針對外界關注總統賴清德是否將出席宏都拉斯總統當選人阿斯夫拉就職典禮，林佳龍表示，阿斯夫拉一月廿七日就職後，才有權決定外交事務。

林佳龍指出，阿斯夫拉當選後也到了華府，見了美國國務卿魯比歐，美國也對阿斯夫拉很支持，台灣亦是美國的盟友。

台宏各界互動熱烈

對於台宏復交的可能性？林佳龍說，阿斯夫拉競選時曾提出，未來外交上有美國、以色列、台灣等三個重要盟邦。他認為，阿斯夫拉有整體外交政策，台灣是其不可或缺的一部分，阿斯夫拉當時也提及台灣過去對宏都拉斯帶來非常多效益，現在我國推動榮邦計畫，宏都拉斯也都有看到，美國也很積極回到西半球的政策。

林佳龍強調，相信在諸多主客觀因素下，「一月廿七日後，可以期待台灣跟宏都拉斯的關係會有進一步發展」，台灣跟宏都拉斯才斷交三年，雙方許多人脈、互動都還很熱烈。

有規劃總統出訪事宜

關於總統今年是否有規劃出訪，林佳龍說，賴清德一年前去了南太三個邦交國，對於出訪事宜，外交部會再一一安排，除了國是訪問，也有些適當的節慶、典禮，如果有其他國家政要也到，功能會更好，「我們確實有規劃」。

至於總統過境美國相關規劃，林佳龍表示，相信是水到渠成，外交部就是做好準備，我國有許多邦交國位在拉丁美洲，因此過境美國是很自然的事，但目前還沒有到要決定哪一個國家、什麼時間，但外交部都會持續做好規劃，一有決定會由總統府對外宣布。

