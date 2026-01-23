質疑國民黨花縣長提名作業不公 葉耀輝提申訴

前花蓮市長葉耀輝（右）今天下午在孫文學校總校長辦公室主任何啟聖（中）陪同下，到國民黨中央黨部就花蓮縣黨部「提名作業疏失」提出申訴。（記者施曉光攝）

國民黨花蓮縣黨部前天公布內參民調結果，宣布建請黨中央徵召吉安鄉長游淑貞參選花蓮縣長。另一位爭取提名失利的前花蓮市長葉耀輝昨日在未列入協調對象的孫文學校總校長辦公室主任何啟聖陪同下，前往中央黨部，就縣黨部「提名作業疏失」提出申訴。

葉控黨部主委盧新榮 意圖讓人不當選

葉耀輝受訪指控，花蓮縣黨部主委盧新榮有背信、讓他不當選的意圖，將委請律師透過司法行動維護權益。

葉耀輝指出，去年九月八日他問盧新榮何時辦初選？對方稱在今年五月，因此自己始終都是朝五月做參選準備，沒想到花縣黨部竟在未告知下提前決定採全民調，但他從未收到縣黨部告知，只是從報紙上得知消息。

葉耀輝說，今年一月十三日，盧新榮邀他與游淑貞到縣黨部，告知民調從十九日開始進行，當時他表達應先辦電視辯論會，但游拒絕，要求立即做民調，自己沒答應。沒想到離開黨部後，才知縣黨部已決定委請民調公司悄悄做民調，樣本數、各鄉鎮市採樣比例都沒討論。

媒體詢問，黨中央是否承諾延後花蓮縣長提名並辦理初選？葉耀輝指出，黨中央指目前仍屬協調階段，但對於花蓮縣黨建議直接徵召游淑貞，中央黨部未做回應。

媒體追問，是否不排除逕自參選？葉未正面回應，只說他有告知盧新榮，仍將按照原定五月初選的期程進行，並將邀請游淑貞參加三場電視辯論會，盧只回應尊重。葉強調自己不是無理取鬧的人，「花蓮有難，我一定挺身而出」。他也為何啟聖說話，強調只要是好人才，都不應該被排除。

何啟聖則說，這次花蓮縣長提名過程有太多讓外界質疑的地方，他與葉耀輝都支持國民黨主席鄭麗文當初競選時提出國民黨要改革，打破醬缸文化與宮廷政治，因此希望黨部能盡快補正初選疏漏，否則依照「政黨法」規定，初選若違反正義，就有違法之虞。

