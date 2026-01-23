為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    立委助理費除罪化修法 最快下週闖關 賴中強示警：恐致助理對國家不負忠誠義務

    2026/01/23 05:30 記者李文馨／台北報導
    民進黨立院黨團、台灣經濟民主連合昨舉辦「關乎廉潔與國家忠誠的立委助理費除罪化」公聽會。（記者李文馨攝）

    民進黨立院黨團、台灣經濟民主連合昨舉辦「關乎廉潔與國家忠誠的立委助理費除罪化」公聽會。（記者李文馨攝）

    立院本會期延會倒數一週，國民黨立委陳玉珍上月提出助理費除罪化修法，同黨立委牛煦庭再提版本並逕付二讀，將公費助理工資納入立委補助費用，被疑借屍還魂、加碼自肥，最快下週闖關。律師賴中強示警，牛版草案反覆強調立委助理是與立委本人成立僱傭關係，這可能造成立委助理對立法院、對國家不負忠誠義務。

    陳玉珍上月提出「立法院組織法」修法，將助理費改為補助費，由立委統籌運用、且免檢據核銷，不受貪污罪或刑法規範，該草案已付委審查。牛煦庭版上月在立法院會提案逕付二讀，主張立法院應每年以公務預算編列立委補助費用，包括按每一立委每年歲費五倍的公費助理工資，依勞動法令規定應由雇主負擔的相關費用，以及專業加給、資深加給等，草案最快下週可闖關三讀。

    民進黨團、台灣經濟民主連合昨舉辦「關乎廉潔與國家忠誠的立委助理費除罪化」公聽會。賴中強表示，牛版草案明定，「公費助理係受僱於所屬立法委員而非立法院」，使現行實務立法院立於雇主地位為公費助理投保勞保、健保、提撥勞工退休金，必須改以立委辦公室設立投保單位；而將國庫發給立委助理之薪資與補助，定位為「立法院對立法委員個人之補助」，明顯是在幫立委助理費貪污案除罪化。

    「國民黨提出的版本是自肥法案！」公督盟執行長張宏林則說，根據公督盟統計，民進黨多數委員皆繳交助理聘用資訊，反觀國民黨與民眾黨在第十一屆全數歸零。他指出，國民黨立委謝龍介、林沛祥、黃仁、陳永康等人在第三會期完全沒有提出任何一筆法案，還有很多藍委質詢低落，不提案又不質詢，讓助理聘用費變成他實質的補貼。

    學者籲建立監督機制

    海洋大學法政學系助理教授張雁翔表示，「美國法」要求補助費必須限於公務，不得用於支付社交、個人私領域、競選開支或非官方活動，其中包含人事費用及其他業務費，未來應思考建立監督機制。

    曾任國會助理的黃任顯律師指出，美國、日本、德國對國會助理定位雖有不同，但在監督、防弊上都有綿密的法律網絡。美、德明確規範立委不能聘請親屬、配偶當助理，美國也明確規範助理揭露機制，而此次國民黨的修正草案皆無配套機制。

