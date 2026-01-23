國台辦聲援中天記者 嗆「綠色恐怖」 陸委會酸：以為在野黨發言人講的

中國國台辦聲援中天記者，嗆「民進黨當局」綠色恐怖，陸委會發言人梁文傑昨表示，「我還以為是在野黨發言人講的」。（記者陳鈺馥攝）

中天新聞記者兼主播「馬德」林宸佑涉犯「國家安全法」等罪，經法院裁定羈押禁見。中國國台辦嗆聲，「民進黨當局」濫用司法手段，亂扣滲透帽子已不是第一次，以一黨一己之私製造「綠色恐怖」。陸委會發言人梁文傑昨表示，「國台辦發言人所講的東西，如果不說國台辦講的，我還以為是在野黨發言人講的，基本上也都差不多」。

檢方掌握，林宸佑涉利誘軍人拍攝手持五星旗影片與刺探軍機，檢調查扣他的手機發現，這一年多來利用地下匯兌及泰達幣等虛擬貨幣，收取中共大筆資金，甚至接觸軍中操作最新式防空飛彈的士官，案情急遽升高。

請繼續往下閱讀...

是否有中國人士跟林宸佑不當接觸？彭慶恩回應，「我剛才已經回答過了，民進黨當局濫用司法手段，恐嚇打壓政治異己，亂扣滲透帽子已經不是第一次了！」

梁文傑：支持司法機關偵辦共諜案

梁文傑在陸委會記者會強調，全力支持司法機關偵辦共諜案件，尊重司法審判程序，陸委會不會對個案評論，但同樣的，在野政黨、政治人物、名嘴也不要妄加評論，中共更沒有立場和資格評論。

對於有新聞從業人員疑似遭中共吸收，國安人士受訪表示，中共會收買記者、收買網紅進行認知作戰，在台灣內部分化，甚至利誘軍人換取情報，以前就有破獲媒體記者擔任共諜案件，這是中共慣用手法。

他指出，最近這件事再次證明，中共收買記者進行認知作戰，還會製造社會騷亂，破壞台灣的穩定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法