「消失的42秒」足夠翻拍外流 陳培瑜告發黃國昌 涉洩漏國防機密

民進黨團書記長陳培瑜（右）昨與律師黃帝穎赴北檢告發黃國昌涉犯國家機密保護法、洩漏國防秘密罪，並要求保全相關事證。（記者吳昇儒攝）

民眾黨立委黃國昌十九日在立院外交及國防委員會機密會議中，竟將攸關國防特別條例的機密資料帶出會議室。民進黨團書記長陳培瑜等人調閱監視器畫面後，發現黃在畫面裡消失四十二秒，懷疑他與助理恐有拍攝機密文件或洩密之虞，昨與律師黃帝穎赴北檢告發黃國昌涉犯國家機密保護法、洩漏國防秘密罪，並要求保全相關事證。

黃批陳「法盲」立委 不要整天秀下限

黃國昌對此表示，民進黨這群人非常可笑，要炒話題卻連用哪條法律都不知道，他勸告「法盲」立委做好本分，不要整天秀下限。

陳培瑜強調，此次告發主要是在監視器畫面中發現新的事證，到底黃消失的四十二秒，還有身邊的助理在看不見的地方，有沒有拍攝、洩密？黨團並提告要求保全相關事證。

黃帝穎指出，黃國昌只坦承被監視器拍到的三十秒，但經過比對有四十二秒的關鍵時間監視器拍不到，黃國昌刻意不講，為什麼要故意掩飾？對於其手上的國防機密在做甚麼事情？所以到台北地檢署告發黃國昌涉犯國家機密保護法及洩漏國防秘密罪。

陳培瑜指出，黃國昌稱手上一堆資料「不小心」夾著國防部提供的書面資料，馬上繳回；但當天自己有進去參加會議，現場不能帶紙、筆及手機，黃說手上有自己的文件，根本是在說謊。陳培瑜也說，自己有拿到該份國防機密文件，無法告訴大家有幾頁，但可以告訴大家四十二秒，在樓梯的第一個轉角就足夠拍完了。

民進黨中正、萬華區市議員擬參選人張銘祐，本月廿日也在律師詹晉鑒陪同下，前往台北地檢署告發黃國昌違反國家安全法、洩密等罪，台北地檢署已完成分案，並指派主任檢察官張靜薰偵辦，兩案將併案偵辦。

