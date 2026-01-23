黃國昌質疑卓揆「先叫戰後龜縮」 民進黨團批藍白：跳樑小丑

國民黨團籲政院快派人接洽辯論會前的幕僚作業，盡速完成三對三的三場辯論。（記者叢昌瑾攝）

行政院長卓榮泰前天表態，願就總預算與立法院辯論，藍白要求辦三場電視辯論，政院回應「國會是最好的公開平台」，遭民眾黨立委黃國昌質疑「先叫戰後龜縮」。對此，民進黨團書記長陳培瑜批評，藍白就是跳樑小丑，只會卡預算、演大戲、騙人民的作秀三部曲，「真正龜縮的是藍白立委。」

國民黨團點名卓榮泰、政院副院長鄭麗君和政院秘書長張惇涵對決，被網友笑稱：「確定不會被電爆嗎？」國民黨團書記長羅智強坦言，他們確實口才很好，這是他們的優勢，這場辯論他看好他們，國民黨只能用道理來對抗，但他們為什麼要怯戰？呼籲行政院快派人來接洽辯論會前會的幕僚作業，盡速完成三對三的三場辯論。

民進黨則痛批，藍白一下要彈劾總統、一下要電視辯論，只是刻意轉移「不審總預算」的焦點。只要儘速排審總預算，行政院長就可到國會進行報告，各部會也會赴委員會備詢，全程直播、公開透明，這正是在野黨要求的辯論，也是回到審查預算的正軌。

政院：總預算付委審查 國會就是最好辯論平台

行政院發言人李慧芝強調，在立法院辯論預算不會只有三場，不會只有黨團幹部可以上場而已，而是每一位委員都可以就每一筆預算來跟行政團隊展開辯論。

李慧芝說，在國會辯論完全不用捨近求遠，只要立法院會今天將總預算付委，最快下週在國會就可以就總預算來展開辯論。在國會只要總預算付委審查，卓揆就會去報告，這就是最好、最直接、也有直播的公開政策辯論平台。

