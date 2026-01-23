為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    藍白立委都同意 38項新興計畫先執行 政院 未經三讀 缺乏法律效力

    2026/01/23 05:30 記者劉宛琳、鍾麗華／台北報導
    立院財委會昨針對卅八項急迫性新興計畫，召開協商會議。民進黨立委鍾佳濱（右）表示，民進黨團立場很清楚，不能只施捨二％，人民還要九十八％。（記者叢昌瑾攝）

    朝野協商破裂 全案保留送院會

    國民黨立委羅智強、民眾黨立委黃國昌昨天在立法院財政委員會召開「卅八項急迫性新興計畫，立法院同意先行動支」協商會議。部分官員同意動支、部分官員未表達意見，藍白兩黨立委皆同意動支，民進黨立委鍾佳濱等發言後先行離席。羅智強宣佈，全案保留送院會處理。

    李慧芝：藍白提案只是公決案

    對於國民黨團稱力拚本會期闖關，行政院屆時是否執行卅八項新興計畫、七一八億元？行政院發言人李慧芝昨強調，這只是公決案，不是經過三讀通過的法律案或預算案，缺乏法律效力，公務員執行起來會非常為難。

    李慧芝強調，總預算三兆三五〇億元，每一筆都攸關國民福祉、都很重要，在野黨提出七一八億元只佔總預算的二．四％。立法院先行動支的新興計畫，不是三讀案，也不是法律案，預算要經完整的審查程序，才不會造成公務員為難。

    羅智強、黃國昌表示，協商的標的僅有附表卅八項新興計畫，而延續性和法定支出預算本就可以使用，其他部會認為有其他急迫性的新興預算，就另外提出來到立法院審查。

    鍾佳濱籲勿再凍結98％總預算

    鍾佳濱表示，民進黨團立場很清楚，不能只施捨二％，人民還要九十八％，縱使未來表決通過，中央政府總預算仍然未交付審查，只要立法院一天不完成審議，今年度就沒有法定預算。院會只剩兩次，希望在野黨回頭是岸，不要再去凍結九十八％的總預算，象徵性的施捨七一八億元安慰人民。發言結束後，鍾佳濱、民進黨團書記長陳培瑜先行離場。

