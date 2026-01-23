為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    自由非平白得來 挺台提高國防預算 谷立言：1.25兆特別預算很關鍵

    2026/01/23 05:30 記者方瑋立／台北報導
    美國在台協會（AIT）處長谷立言昨出席講座，直言自由並非平白得來的，支持賴清德總統將國防支出提升至GDP5％的承諾。（記者田裕華攝）

    美國在台協會（AIT）處長谷立言昨出席講座，直言自由並非平白得來的，支持賴清德總統將國防支出提升至GDP5％的承諾。（記者田裕華攝）

    美國在台協會（AIT）處長谷立言昨出席國防安全研究院講座，針對川普政府的印太戰略與台灣防衛做出重大宣示。他強調，在川普總統領導下，美國正採取務實路線，但「自由並非平白得來的」，美國能幫助朋友的程度，取決於其自助的努力；他明確支持賴清德總統將國防支出提升至GDP五％的承諾，並點名「一．二五兆新台幣的特別預算」是達成此目標的關鍵方式之一。

    美幫助朋友程度 取決其自助努力

    挺賴總統將國防支出提至GDP5％

    谷立言以「攜手投資安全繁榮的未來」為題發表演說。他指出，當前安全挑戰嚴峻程度是自一九三〇年代以來所未見，在川普總統領導下，美國正緊急修正前進路線，果斷拋棄毫無節制的全球主義，改採專注於積極外交與強力嚇阻的務實路線。

    谷立言引用川普的「國家安全戰略」指出，美國致力於第一島鏈遏止侵略，但也呼籲夥伴增加國防投資。他直言，「自由並非平白得來的（Freedom is not free）」，美國能幫助朋友的程度，終究取決於他們願意為幫助自己付出多少努力。

    谷立言強調，此時台灣官兵最需要的是完成任務的工具，這是為何賴總統承諾在二〇三〇年以前，將國防支出提升至GDP五％如此重要，而「提出一．二五兆新台幣的特別預算也是達成此目標的方式之一」。他肯定賴政府採購無人機、反艦飛彈等不對稱戰力系統，完全符合台灣軍方最急迫需求。

    他重申，美國對台支持旨在確保有足夠能力達成「拒止任何企圖奪取台灣的行動」目標。透過恢復兩岸軍事平衡，將使動武不再是選項，創造不受脅迫的對話環境。

