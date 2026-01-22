立院彈劾案審查會》沈伯洋：藍白濫權亂政 人民一定記得

立法院昨起連兩天召開全院委員會審查總統賴清德彈劾案，，民進黨立沈伯洋表示，藍白認為他們有六十％的民意，可以毀憲亂政濫用手上的權力，人民一定會記得這件事情。（記者王藝菘攝）

國民黨團、民眾黨團對賴清德總統提出彈劾案，立法院昨起一連兩天召開全院委員會，邀請賴總統就彈劾案說明。賴總統則以「立法院無直接向總統問責之權，亦不能課予憲法所無之義務」為由，確定不列席彈劾案審查會。民進黨立委沈伯洋表示，藍白認為他們有六十％的民意，可以毀憲亂政濫用手上的權力，人民一定會記得這件事情，並反映在選票上面。

賴不列席審查會

傅崐萁稱憲政史最遺憾一天

國民黨立委傅崐萁表示，這是中華民國憲政史上最遺憾的一天，因為我們不曾選出一位總統需要國會提出彈劾案，賴清德總統以一紙函文告訴國會他無需對國會負責，所以選擇缺席。民眾黨立委黃國昌則提醒賴總統，當初彈劾總統的權力從監察院移到立法院，「正是你在當國民大會代表的時候通過的」，這樣的修憲歷程賴清德忘記了嗎？

沈伯洋表示，總統跟立法院都有同樣的民意基礎，沒有什麼從屬關係、誰大誰小的問題，藍白卻要把行政院壓在地上摩擦、要把監察院幹掉、要把自己變檢察官、自己變大法官、自己變國防部，一切都變成立法院說了算，所以才會到今天去提出彈劾，想要把立法院變成法庭，叫總統來這邊受審。

沈伯洋說，如果藍白認為他們擁有六十％的民意，那為什麼不用最正當的倒閣來解散國會，為什麼不敢面對最新的民意，其實理由很簡單，因為藍白都知道人民早就察覺到了。台灣的民主是人民的民主，絕對不是國民黨的民主，也不是民眾黨的民主。

白營辦全國巡迴說明

綠委：選舉造勢挖藍營牆腳

民進黨立委鍾佳濱發言直指，民眾黨立委說要為彈劾案辦全國巡迴說明，根本就是打假球，只是為了幫自己的縣市長參選人暖身，搶國民黨現在的縣市長席次。

對於綠委質問日本首相高市早苗宣佈要解散國會，訴請全民用選票來決定新的國會，但藍白是國會多數，卻不敢倒閣；國民黨立委羅智強反擊，日本是首相連帶重選，賴總統若主動辭職跟國會一起改選，保證在野舉雙手、雙腳贊成。

民進黨立委陳培瑜另直言，在野黨很清楚彈劾案是總統可以不用來的案子，卻忽視審查總預算案的時間，硬演這齣鬧劇。她向立法院長韓國瑜喊話，台灣人民需要的是會做事的立院，而非演戲鬧事的立法院以及坐在主席台上一聲不吭聲的立法院長；韓聽聞後則說：「好，我現在開始吭聲，謝謝陳培瑜委員。」

