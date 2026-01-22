卓揆下戰帖 國民黨團：「三長對三長」辯論

行政院長卓榮泰昨要求就總預算案與立法院進行辯論，國民黨團回應「三長對三長」對決。圖左起為國民黨團書記長羅智強、總召傅崐萁、首席副書記長林沛祥。（記者王藝菘攝）

針對行政院長卓榮泰昨要求就總預算案與立法院進行辯論，國民黨立法院黨團書記長羅智強回應：「正面迎戰！直球對決！民意裁判」，並要求舉辦三場正式電視公開辯論，並提升為「黨團三長對政院三長」的全面對決。民眾黨主席黃國昌也高喊：「好膽麥走！」，要求比照大選，辯論由各大電視新聞台辦理，並全程網路直播。

藍白喊電視辯論 政院：國會就是公開平台

對於在野黨要求進行電視辯論，行政院發言人李慧芝表示，國會就是最大、最好的公開平台，不但有最公平的制度，還有最透明的直播，呼籲在野黨盡速將總預算案付委審查，卓揆非常期待能夠在國會殿堂進行辯論。

民進黨團幹事長鍾佳濱也表示，真的想辯論，就請讓預算案付委，「立法院的質詢台一直都在，若要和卓榮泰院長面對面，請離開直播間回到立法院，好好審查預算和法案！」

國民黨團具體要求與政院舉辦三場正式電視公開辯論，做為「三長對三長」的全面對決。第一場由黨團總召傅崐萁對決行政院長卓榮泰；第二場為黨團書記長羅智強對決行政院副院長鄭麗君；第三場為首席副書記長林沛祥對決行政院秘書長張惇涵。

羅智強表示，黨團將針對預算編列的「合法性、合理性、正當性」，以及行政院應落實立法院三讀通過法案的「憲政義務」，向全民說清楚、講明白。黨團三長將在辯論中，具體揭露行政院如何公然違法，以捍衛我國的財政紀律及法治精神。

羅呼籲卓榮泰說到做到，切勿閃躲，朝野應在最短時間內敲定辯論的時間與地點。國民黨團已整軍待發，黨團深信，真理越辯越明，民意終將站在「顧民意、護法治、爭公義」的一方。

羅智強也說，最該將施政作為向人民完整報告的，不該是賴清德總統嗎？如果民進黨政府真心要化解當前的朝野僵局，請賴總統來場黨對黨政策、理念、路線的大辯論，這才是對人民負責任地具體表現，也才是身為總統兼黨主席該有的承擔。

對於政院下戰帖，黃國昌先是批評，卓榮泰有時間像街邊混混一樣叫囂，不如先依法編列軍人加薪跟警消退休金的預算。接著話鋒一轉又說，既然卓揆要求，民眾黨樂於與卓在公開的平台上，比照大選公開辯論的模式，由各大電視新聞台協調辦理，並全程網路直播。

