民進黨團調閱監視器》黃國昌攜機密消失42秒 綠委：有無翻拍？

民眾黨立委黃國昌十九日在立法院外交及國防委員會中將攸關國防的機密資料帶出會議室。民進黨團昨赴立法院警衛隊調閱監視器畫面還原，黃國昌攜出資料的全過程總計近一分半鐘，不在監視器拍攝範圍內的時間更長達四十二秒，當下又有助理拿著兩支手機。民進黨團書記長陳培瑜進一步質問，黃國昌有無翻拍機密資料？有無外洩？請出面向國人說明。

黃攜出資料全程75秒

針對黃國昌攜出機密資料全部過程，陳培瑜說明，十時四十分〇五秒，黃國昌帶著機密資料走出國防外交委員會；十時四〇分二一秒，黃國昌走下樓梯，身後跟著兩位助理，其中一位手上有兩支手機，走下樓梯後就是沒有監視器的角落；十時四一分〇三秒，黃國昌和一位助理走上樓梯，準備回委員會；十時四一分二〇秒，黃國昌走到委員會門口，軍官剛好衝出來拿資料。

陳培瑜強調，全程一分十五秒，絕對不是黃國昌宣稱的三十秒；黃國昌不在監視器拍攝範圍內的時間長達四十二秒，時間足以把夾帶出去的國防機密資料翻拍完成。由於樓梯間未設攝影機，無法得知黃國昌及隨行助理手上拿著兩支手機到底做了哪些事情；再者，黃為何會在離開後突然折返，這些的行為存在國防外交機密外洩的可能性。

此外，陳培瑜也質疑，他們向立院駐警隊申請調閱、複製監視器影片，但立院秘書長周萬來只允許申請人入內觀看，不能翻拍與複製。攸關國家機密是否外洩，為什麼不能讓社會大眾釐清事實？且依據「立法院維護院區安全數位錄影系統影像資料管理要點」，只要周萬來核可就可以複製，為什麼立法院長韓國瑜與周萬來要包庇黃國昌。

黃：民進黨搞政治鬥爭

針對綠營質疑，黃國昌回應，民進黨到現在還在炒作這議題，凸顯他們整天在搞「政治鬥爭」，不去關心國家大事、人民真正的需要；他接著譴責沈伯洋混淆視聽說，他是被軍方「追回」機密文件，但監視錄影帶顯示他是親自繳回機密文件，是不是要向他道歉？要不要更正說法？

