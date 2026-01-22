總預算案被擋146天 卓揆喊辯論 藍白提電視直播

行政院長卓榮泰昨受訪時向立院下戰帖，要求就三兆三五〇億元的中央政府總預算案，與立法院進行直接辯論。圖為卓揆出席「第25屆公共工程金質獎」頒獎典禮。（記者田裕華攝）

今年度中央政府總預算案已被藍白立委阻擋長達一四六天，立法院本會期只剩最後七個工作天，但總預算至今仍未被排入議程，行政院長卓榮泰昨受訪時向立院下戰帖，要求就三兆三五〇億元的中央政府總預算案，與立法院進行直接辯論，而非由立法院挑三揀四、阻礙國家進步。

對於卓揆下戰帖，國民黨團進一步要求舉辦三場正式電視公開辯論，提升為「三長對三長」的全面對決；民眾黨主席黃國昌也要求比照大選公開辯論的模式，由電視台協調辦理，並全程網路直播。

請繼續往下閱讀...

首次新年度開始 總預算案仍未付委

行政院去年八月廿九日就將今年度中央政府總預算案函送立法院審議，至今超過一四六天仍未付委審查，這也是憲政史上首次在新年度開始後，總預算案仍未進入委員會審查。且依據「預算法」規定，再過七個月就要提出明年度中央政府總預算。

今年度總預算遭「卡關」，受影響的新興計畫及延續性計畫新增項目高達二九九二億元，包括TPASS、生育給付差額補助、治水防洪等，引發民怨與地方政府不滿，藍白遂將其中卅八項計劃、金額七一八億元，提案逕付二讀。

卓揆盼透過直接辯論 再由民眾公決

卓揆昨表示，中央政府今年度總預算，代表賴清德總統對國家未來這一年願景，也是行政院整年度整體性的施政計畫，不容被延宕、被分割、被分裂，所以他要求就中央政府總預算，與立法院進行直接辯論，「哪一項是國人不需要的」？卓揆說，希望透過直接要求與國會對話、辯論，再由民眾做公決，而非讓立法院挑三揀四、阻礙國家進步。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法