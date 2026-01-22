民進黨正式提名》賴瑞隆戰高雄 陳亭妃選台南 蔡易餘拚嘉縣

民進黨昨正式提名立委蔡易餘參選嘉義縣長、陳亭妃參選台南市長及賴瑞隆參選高雄市長，由兼任民進黨主席的總統賴清德（中）為3人繫上競選背帶，現任高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁也到場力挺。（記者羅沛德攝）

民進黨布局二〇二六百里侯爭霸戰，昨正式提名立委蔡易餘參選嘉義縣長、陳亭妃參選台南市長及賴瑞隆參選高雄市長，力拚接棒延續執政。兼任民進黨主席的總統賴清德強調，「團結不一定會贏，但不團結一定會輸」，從初選脫穎而出並非抵達終點，而是接受人民更嚴格檢驗的開始。

賴：團結不一定贏 不團結一定會輸

賴清德在中執會表示，三位被提名人都是傑出的國會戰將，專業問政及地方服務皆深受選民支持。蔡易餘兼具中央政策視野與地方發展理解，具有靈活行動力；陳亭妃精準掌握市政發展需求，有效銜接國家政策方向，必能團結地方力量、承繼文化首都光榮，為台南開創新局；賴瑞隆熟稔高雄市政，也了解國家發展脈絡，定能接棒高雄治理重任。

賴也提醒，初選過程難免有競爭，盼被提名人扮演領頭羊角色，整合地方、團結同志，為年底的選戰共同打拚。賴還在提名記者會為三人繫上競選背帶，現任高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁也到場力挺，並肩齊呼「凍蒜」，氣氛熱烈。

蔡易餘指出，嘉義將以農業為根本、工業為動能、科技為引擎，並以觀光再加分，全面推動產業升級與地方建設，並強化縣府與鄉鎮市合作。

陳亭妃首先感謝賴清德與歷任市長為台南奠定的基礎，並稱二〇二六年是二〇二八年的指標，尤其台南是賴清德的本命區，今年要穩住基本盤，結合更多力量、吸納不同黨派及想法，讓賴總統競選連任時贏過二〇二四年的得票率。賴聞言後頻頻點頭微笑、鼓掌。

賴瑞隆則許下「四個第一」的承諾，首先是團結第一，團結所有為高雄打拚的人；其次是專業第一，重視專業來匯聚「大團隊」；第三是市政第一，捍衛市民權益、爭取建設；第四是高雄第一，未來的每一個決策選擇都以高雄利益為優先。

