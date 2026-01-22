美撥款364億援台防衛》學者：破除疑川論 籲在野黨勿自廢武功

台大政治學系副教授陳世民表示，美撥款364億援台防衛，破除外界「疑川論」謠言。（資料照，記者叢昌瑾攝）

美國眾議院撥款委員會昨公布國防撥款法案，將依據川普政府預算請求，正式撥款十一．五億美元（約新台幣三六四億元）給予「台灣安全合作倡議」及國防物資替換。專家指出，此舉不僅落實「真金白銀」的實質援助，更顯示川普政府主動要求國會編列預算，破除外界「疑川論」的謠言。相對於美方對台海安全展現高度急迫感，國內在野黨卻持續杯葛國防預算，恐讓國際盟友誤判台灣自我防衛決心，形同「自廢武功」。

台大政治系副教授陳世民昨受訪表示，此次撥款意義重大，有別於去年底通過的「國防授權法」僅具建議性質的「授權」，撥款法案通過代表預算已實質列出，行政部門可隨時動支。更關鍵的是，這次是由川普政府行政部門主動向國會提出預算請求，且並非貸款性質。

針對有心人士長期操作「疑川論」，聲稱川普只想收保護費，不願支持台灣，陳世民分析，事實證明，川普政府不僅延續拜登時期對台軍事合作的重視，更主動要求國會撥款協助台灣強化防衛，這是有力反駁疑美論述的鐵證。

台灣安保協會副秘書長何澄輝也指出，此次撥款是具體執行美國國家安全戰略，將台海視為印太區域重心。外界常以「交易主義」批評川普，但從國際現實來看，建立在「共同負擔責任」基礎上的交易關係，反而比單方面的恩賜更為穩固可信。

針對資金用途，何分析，這筆預算規模達新台幣三百多億元，用途從過去單純的硬體軍售，轉向強調「軟體」層面的合作，包括協訓、互訓以及建構台灣的「全社會防衛韌性」與不對稱戰力。這對長期遭國際孤立、缺乏聯合作戰交流經驗的台灣軍方而言，是極為珍貴的機會，有助於實質提升國軍戰力。

陳世民進一步示警，美方此舉顯示對「二〇二七年戴維森窗口」的高度警覺與急迫感，希望在風險來臨前協助台灣做好準備。反觀台灣，中央政府明年度總預算及國防特別預算，至今仍遭在野黨卡關杯葛，這會向國際盟友發出台灣社會分裂、自我防衛意志薄弱的錯誤訊號。他籲行政部門應展現強硬態度，不應容忍國防預算遭無限期延宕。

