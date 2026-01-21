自由日日Shoot》大罷免2度亮票 認罪求輕判 趙少康處拘役55日 緩刑2年

趙少康去年七月大罷免案投票時兩度亮票，台北地方法院昨判處拘役五十五日、得易科罰金五萬五千元，緩刑兩年。（資料照）

國民黨「戰鬥藍」領袖、中廣前董事長趙少康，去年七月廿六日在大罷免案投票時兩度亮票給媒體拍攝，被依違反公職人員選舉罷免法起訴，他認罪請求輕判並緩刑；台北地方法院審理後認為趙犯行明確，其亮票行為破壞選舉的秘密性與公平性，對公眾造成負面示範，昨判處拘役五十五日、得易科罰金五萬五千元，緩刑兩年，緩刑條件是向公庫支付五萬元，可上訴。

檢求處重刑 法官輕判緩刑 趙回昔林青霞甩票為何不起訴

對此，趙少康回應，這樣的判刑其實已經很重，他想到影星林青霞以前也是為了讓印泥快乾甩票，當時檢察官是不起訴處分。「為什麼我是判拘役、林青霞沒事？這其實不是對我不好，是對她不好，代表法律之前沒有人人平等」。趙還說，也不是沒有考慮選擇坐牢，「什麼都做過，沒坐過牢」，玩笑歸玩笑，會和律師商量一下。

判決指出，趙少康當天步出圈票處走向票匭時，將選票正面翻向身體外側並平舉於胸前，將圈定內容出示給現場記者拍攝；走到票匭前方時，又再次將選票正面轉向記者方向，待記者拍攝完成，才將選票對折投入票匭內。

台北地檢署認為他刻意違法亮票，事後飾詞推託辯稱非故意，建請從重量刑。趙少康向法官認罪，指稱是他這輩子第一次被刑事起訴，心裡很難過，希望法官從輕量刑並緩刑。

法官認為趙少康長年從事媒體業並擔任政黨要員，理應深知我國民主轉型的艱辛，竟公然亮票供媒體拍攝，所為顯屬不該，審酌他坦認犯行、沒前科，量處拘役五十五日；且趙認錯，承諾日後絕不再犯，確有悔悟之心，宣告緩刑兩年。

