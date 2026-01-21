為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    涉為中國發展組織判無罪 中配周滿芝更審逆轉改判8年刑

    2026/01/21 05:30 記者鮑建信／高雄報導
    中配周滿芝被控接受中國資助在台灣發展組織，高等法院高雄分院更審審理後大逆轉，認定她觸犯國安法，昨改判有期徒刑八年。（資料照）

    中配周滿芝被控接受中國資助在台灣發展組織，高等法院高雄分院更審審理後大逆轉，認定她觸犯國安法，昨改判有期徒刑八年。（資料照）

    「台灣新住民關懷總會」理事長周滿芝，被控接受中國資助在台灣發展組織，高雄高分院認為罪證不足，判決無罪；但高等法院高雄分院更審審理後大逆轉，依據國安局的情資調查報告，認定她觸犯國安法，昨改判有期徒刑八年。仍可上訴。

    依國安局情資調查報告 周在台成立組織 受中共資助掌控

    高檢署高雄分署指出，周滿芝原為「陝西省愛國主義志願者協會」成員，二〇一四年間入境台灣，婚後取得身分證，擔任「高雄市新住民姐妹關懷協會」和「台灣新住民關懷總會」理事長，同時加入對岸的統一戰線委員會，受「陝西省愛國主義志願者協會」等單位執行長崔國衛指示，在台發起及籌備成立分會。

    二〇一七年間，周女到中國會見湖南省統戰部長黃蘭香，尋求贊助在台灣發展組織；隔年五、六月間，她又赴對岸與崔等人見面，簽署「中華海峽兩岸民間愛國促統宣言」，同意在台進行統戰工作。

    高雄高分院根據調查局函文，查無中國官方對「陝西省愛國主義志願者協會」等單位實質控制等事證，檢方又未舉證周女直接或間收受來自對岸的資金，或有實際會晤中方統戰官員並獲資助，認定罪證不足。

    檢方不服上訴，高雄高分院更一審指出，據國安局的情資調查報告，「陝西省愛國主義志願者協會」等單位，係受中共統戰系統掌控，周女受指示在台成立「台灣新住民關懷總會」等單位，即為對方發展的附隨組織，已實質威脅中華民國自由民主憲政並危害社會安定秩序，認定有罪。

