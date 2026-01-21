為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    前長榮航空駐中代表淪共諜 高院判六個月

    2026/01/21 05:30 記者楊心慧／台北報導
    長榮航空前駐中國代表喬思齊，涉嫌為中國情治單位向陸委會官員刺探、蒐集公務上應秘密的委外研究案資料，並試圖以十萬元現金行賄被拒絕。（記者楊心慧攝）

    長榮航空前駐中國代表喬思齊，涉嫌為中國情治單位向陸委會官員刺探、蒐集公務上應秘密的委外研究案資料，並試圖以十萬元現金行賄被拒絕。（記者楊心慧攝）

    長榮航空公司前駐中國代表喬思齊，涉嫌於二〇一二年至二〇一四年間，為中國情治單位向行政院大陸委員會官員刺探、蒐集公務上應秘密的委外研究案資料，並試圖以十萬元現金行賄遭拒；高檢署去年十月依違反國家安全法、貪污治罪條例等罪起訴。台灣高等法院昨宣判，依貪污治罪條例之行求賄賂罪判六月有期徒刑、褫奪公權一年，並沒收人民幣三萬元，可上訴。

    喬思齊涉行賄陸委會官員 刺探情資

    法務部調查局國安站獲報後報請高檢署指揮偵辦，檢方去年十月依「為中國地區行政、軍事、黨務或其他公務機構或其設立、指定機構或委託之民間團體刺探、蒐集關於公務上應秘密之文書」、「發展組織未遂」及「非公務員對於公務員關於違背職務之行為行求賄賂」三罪嫌起訴喬思齊。

    高院認定，喬男犯後於偵查及本院審理時均坦承犯行，各應依修正前的國家安全法第五條之一第四條前段及貪污治罪條例第十一條第五項，減輕其刑。

    高院表示，喬男明知楊姓官員為陸委會官員，可與聞及接觸關於中國政策之研究及綜合規劃、中國情勢之研判等機密事項，明知中國地區中共政權是敵對勢力，不得為中國方面刺探、蒐集關於公務上應秘密文書或發展組織，卻仍協助中國進行情蒐及滲透任務。

    高院指出，考量喬男犯後坦白承認犯行，且楊姓官員警覺而未造成國家安全發生實害，及刑法第五十七條各款之量刑事項，處有期徒刑六月（不得易科罰金，但得依法易服社會勞動）、褫奪公權一年。

