嚴防海馬士機密外洩 專家：軍方應落實操作、數據分離原則

檢調近日偵辦中天新聞主播林宸佑共諜案，查出有現役士官兵涉嫌將去年七月甫成軍的美製「海馬士」多管火箭系統操作手冊、參數等機密外洩。（資料照）

檢調近日偵辦中天新聞主播林宸佑共諜案，查出有現役士官兵涉嫌將去年七月甫成軍的美製「海馬士」多管火箭系統操作手冊、參數等機密外洩。前空軍飛彈預警中心指管長周宇平昨受訪示警，此案關鍵在於必須盡速查清洩漏內容是否包含「作戰參數」與「系統極限」；一旦關鍵數據遭解放軍掌握，敵方將能反推我軍防禦死角進行規避。

若關鍵參數洩漏 敵恐能規避我火力圈

周宇平分析，若僅是基礎操作手冊外流，衝擊相對可控，但若涉及射程精確數值、射界角度限制、俯仰角或特定溫濕度下的系統極限等「參數」，問題就非常嚴重。因為共軍一旦掌握這些數據，即可反推我軍在特定陣地部署時的火力涵蓋範圍，清楚知道「哪裡是危險區、哪裡是安全區」，進而在戰術機動上刻意繞開我方火力圈。

周宇平直言，軍方未來的操作手冊編撰應將核心參數移除，僅保留操作程序，並嚴格禁止人員抄寫筆記，以物理手段阻斷機密外流的風險。這項改革不應僅限於火箭部隊，包括戰機、飛彈等高科技軍種皆應比照辦理。他呼籲國軍應藉此機會精進保密作為，落實基層士兵「操作」與核心「數據」分離的原則。

周宇平進一步指出，中共之所以鎖定海馬士等新式武器，除了戰術規避，更著眼於國軍未來的「指管整合」。政府正努力推動八年期一．二五兆元上限的國防特別預算，重點之一在於推動三軍整合性指管系統。未來國軍將透過人工智慧（AI）輔助決策，在海馬士、雄二飛彈或戰機之間，計算出「最優先」與「最高命中率」的接戰武器。這種「系統接戰邏輯」與「優先順序」若遭敵方破解，等同於我軍的大腦思維被看穿。

對於外界擔憂參數洩漏恐令海馬士遭共軍遠火攻擊，周宇平則說明，海馬士這類機動系統的優勢在於「打了就跑」，只要部隊在發射後迅速轉移陣地，敵方即便算出原發射點也無濟於事，但我軍若機動部署和放列時間過長，就可能在砲火發揚前就被敵無人機偵獲。因此，相較於擔心彈道被反推，國軍更應專注於縮短部署時間與提升偽裝及反制無人機效能。

