馬文君扯軍購是空白支票 沈伯洋：沒來開會卻胡說八道

立法院外交及國防及委員會十九日針對國防特別條例草案召開秘密會議，缺席會議的國民黨籍召委馬文君昨卻質疑，要買什麼都不知道？民進黨立委沈伯洋（左五）昨痛批，如果馬真的想監督、想知道，就應該進來開會。（記者劉信德攝）

立法院外交及國防及委員會十九日針對一．二五兆元國防特別條例草案召開秘密會議，缺席會議的國民黨籍國防外交委員會召委馬文君昨卻公開質疑，要買什麼都不知道，這就不等同我們簽「空白支票」？民進黨立委沈伯洋昨痛批，如果馬真的想監督、想知道，就應該進來開會，品項、項目本來就屬於機密範疇。

馬籲國防部說清楚 沈：來開會就知道

國防部長顧立雄部長表示，一．二五兆元國防特別預算中軍購、商購及國內產製的細項，要視立法院通過多少預算，再決定後續採購內容。馬文君對此質疑，到現在要買什麼都不知道，一．二五兆元是怎樣訂出來，這就不等同我們先簽空白支票？前天的秘密會議，國防部不願公開軍購內容，再到顧部長提到商購部分，項目還未確定，她真的不知道這一．二五兆預算中什麼該買，什麼不該買，要請國防部、顧部長再交代清楚。

對此，沈伯洋指出，他前天在國防委員會質詢時要求，哪些可以對國人說明、哪些現階段不能說明，國防部要講清楚；有些立委不是國防外交委員會成員，像黃國昌完全不知道來龍去脈，很容易講錯話。為了要保護好這些立委們，才要求國防部先把可以公開的內容列出來，沒有列出的就是不能講。

「如果是國防外交委員會的委員又沒有來參與會議的，這有點誇張！」沈直言，馬文君前天如果進來開會就知道自己講的完全不是事實。一．二五兆元怎麼計算，只要有來參加機密會議就會知道，無論是品項、項目本來就屬於機密範疇。

沈伯洋批評，先前關稅議題開機密會議時也召開相關會議，馬文君也沒有來開會，卻又在外面胡說八道，對台灣造成傷害。他強調，國防外交大家應該同一陣線，就如總統說的，不同黨但要同一國。他重申，立委應該進來委員會了解來龍去脈，條例付委後覺得哪些事項不合理、要砍、要調整，這才是立委職責；來都不來，該付委也不付委，是錯誤的事情。

