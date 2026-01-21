鍾佳濱：黃國昌企圖抄錄採購清單 提在野版本

立法院外交及國防及委員會十九日針對國防特別條例草案召開秘密會議，民眾黨立委黃國昌被發現攜出機密資料，幸好後來追回；黃則辯稱自己「不小心」帶走資料。民進黨團幹事長鍾佳濱（左三）昨質疑，黃一系列的舉動，企圖抄錄國防採購清單，再提出在野版本。（記者劉信德攝）

黃國昌攜出國防機密資料被抓包 張銘祐告發違反國安法

立院外交及國防委員會十九日召開秘密會議，邀國防部長報告一．二五兆國防特別預算內容，但民眾黨立委黃國昌離開會議室時竟攜出機密資料，幸好後來追回；黃事後辯稱自己「不小心」帶走資料。民進黨團幹事長鍾佳濱昨質疑，黃一系列的舉動，是企圖抄錄國防採購清單，再提出在野版本。

鍾佳濱指出，「立法院議事規則」第五十、五十二條規定，秘密會議之紀錄及決議，立法委員、列席人員及本院員工，不得以任何方式，對外宣洩，立委違規應交付紀律委員會議處；由於黃國昌主張他是「攜出文件」，的確沒有連結到五十二條的罰則；現行四十八條僅規定，秘密會議中之秘密文件，其有收回必要者，當場分發，當場收回，不得攜出會場，但並無連結罰則。

鍾：去年曾排審修議事規則 被藍白卡關

鍾強調，他去年在司法及法制委員會就排審，民進黨團所提立法院議事規則第四十八條修法、立法委員行為法等，要強化秘密會議文件安全性，但遭到國民黨立委及黃國昌以提出散會動議的方式，無法完成審查，讓人質疑在野黨是否早已預見今日狀況，企圖卸責。

鍾佳濱質疑，黃國昌揚言不審政院版國防特別條例草案，要自行提出，十九日參與機密會議，是否企圖要取得採購清單、抄錄內容，把他們要的留下，不要的排除，再提出在野版本，讓國軍無法獲得必要的裝備？民進黨團就等著看在野黨怎麼提出他們版本的國防特別條例草案。

對於黃國昌將機密資料帶離會議現場被抓包，民進黨中正萬華市議員參選人「台派戰鬥雞」張銘祐與律師詹晉鑒，昨赴台北地檢署告發黃國昌違反國安法及刑法洩密罪嫌。

張銘祐指出，國防沒有顏色，國安不容試探，軍購會議涉及國防部署、戰略能量與對外軍事合作，任何一絲鬆動，都可能對台灣整體安全造成不可回復的風險；告發不是為了製造對立，而是向社會清楚宣示，台灣的民主須建立在對國家安全與法治的共同尊重之上。

民進黨中正萬華市議員參選人「台派戰鬥雞」張銘祐（左）、律師詹晉鑒（右），昨日赴台北地檢署告發民眾黨立委黃國昌違反國安法及刑法洩密。（讀者提供）

