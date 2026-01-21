主播共諜案 2士官疑洩海馬士機密

中天新聞主播林宸佑涉嫌共諜案，橋頭地檢署調查發現，十軍團楊姓、陳姓士官疑涉嫌洩露火箭彈等機密。圖為橋頭地檢署。（記者鮑建信攝）

5現役軍人收押 分別隸屬陸戰隊、陸官、十軍團、航特部

中天新聞主播林宸佑涉嫌擔任共諜，連同洪姓女士官等五名現役軍人被羈押禁見。橋頭地檢署調查發現，其中楊姓、陳姓士官服役於飛彈連，疑洩露美軍售台的「海馬士」多管火箭系統等機密，備受外界關切。

林宸佑涉收泰達幣 換台幣匯給特定軍

據了解，海陸中士陳瑞勇等七人，涉嫌持五星旗拍攝投敵影片，並洩漏兩棲突擊車性能、總統視導左營營區行程，及漢光演習等機密文件，獲取綽號「吉祥」男子的報酬，被橋頭地檢署依違反貪污治罪條例提起公訴。

檢調辦案人員溯源追查，赫然發現林宸佑、陸戰隊賴姓士官、陸官洪姓女士官、十軍團飛彈連楊姓和陳姓士官，及陸軍航特部鍾姓上兵等多人涉案。辦案人員前往林男住處、辦公室等廿多處據點搜索，查扣查扣帳冊、手機、電腦等大批證物。

辦案人員傳喚林宸佑等十人到案說明，訊偵後認為林、洪女、賴、楊、陳、鍾等人，涉嫌觸犯國家安全法、違反貪污治罪條例和銀行法，涉案情節重大，並有串證之虞，聲請法院羈押禁見獲准。

據悉，林宸佑對於經常有大批資金匯入戶頭，再以分批小額匯給賴男等特定軍人，其用途為何？接洽上游是何人？林宸佑供詞始終避重就輕，但已有多名軍人坦承犯行。

檢方調查，林宸佑專門負責金流，由「吉祥」男子等人，將統戰資金以虛擬泰達幣，匯入林的戶頭後，其再換成台幣，以每次數千元至數萬元不等的代價，按機密的重要性交付賴男等人，時間長達二、三年，林宸佑則按次賺取報酬。

海馬士戰術飛彈機密是否外洩 備受關注

令人擔心的是，楊、陳兩人任職陸軍十軍團飛彈連，疑接觸專門操作向美軍最新購買的「海馬士」多管火箭系統與戰術飛彈等機密，若作戰部署計劃、參數、操作手冊等情資，遭洩露落入對岸，後果恐不堪設想。

由於事涉敏感軍機，辦案人員均以偵查不公開為由，拒絕透露內情，避免影響日後美台軍售關係及後續偵辦進度。

