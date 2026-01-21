趙少康新書發表 藍綠白談大和解咖啡

前中廣董事長趙少康昨天在立法院舉辦新書發表會，邀請藍綠白政壇重量級人士站台，場面相當盛大。（記者陳逸寬攝）

前中廣董事長趙少康昨天在立法院舉辦「趙少康的時代現場七十少年新書發表會。立法院民眾黨團總召黃國昌出席致詞表示，卅年前，趙和已故的前民進黨主席施明德能坐下來喝大和解咖啡，不是為了個人和一黨之私，是希望幫國家開創新的道路；國民黨團總召傅崐萁也強調，朝野本來就應該要和解，大家要一起同心協力來守護國家才對。

民進黨團總召柯建銘致詞時表示，前幾天趙少康傳簡訊邀請他出席新書發表會，他只有回答「OK」，「此時此刻我只想問一句話，什麼時候大和解咖啡續杯比較重要」，語畢獲得滿堂喝采。趙少康表示，如果有機會他也很願意，朝野一起喝大和解咖啡，對台灣、對中華民國是好事，政治不需要一直對抗。

黃國昌表示，趙少康和施明德有那個氣度、胸襟和視野，為了這個國家、為了台灣坐下來，跨越彼此政治上面的歧見，想要幫當時混濁的台灣政壇打出一個新的道路。卅年前的大和解咖啡，可以帶來很多的啟示與形式。

昨也出席的立法院長韓國瑜表示，當年趙少康和施明德喝和解大咖啡，造成台灣政壇極大的震撼，趙開創了太多台灣民主不可思議的先河，實在值得後輩去學習、效法。

針對趙少康表達願意促成藍、綠、白三黨喝「大和解咖啡」，國民黨主席鄭麗文昨天下午拜訪前總統馬英九後受訪表示，「喝咖啡我隨時候教、奉陪。」台灣不能再繼續內耗、惡鬥下去，希望能解開賴清德總統的心結，期盼朝野可以理性對話，但直到目前為止，她還沒有感受到民進黨的誠意。

