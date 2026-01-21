綠營北市長最強王牌？ 鄭麗君：考古題回答超過十年了

對於民進黨內屬意她參選台北市長，鄭麗君昨天在行政院記者會表示，「這是考古題了，我應該回答超過十年了，過去我的回答都算數。」（記者塗建榮攝）

年底首都市長選戰，行政院副院長鄭麗君因對美關稅談判的亮眼表現，被民進黨內視為「最強王牌」。對於民進黨內屬意她參選台北市長，鄭麗君昨天在行政院記者會表示，「這是考古題了，我應該回答超過十年了，過去我的回答都算數，我是一個做什麼說什麼、說什麼做什麼的人」。

我國爭取美國對台關稅十五％不疊加及二三二條款最優惠待遇，領軍談判的鄭麗君備受肯定，民進黨內意見也趨一致，傾向鎖定鄭出戰台北市長。

黨政人士日前表示，鄭麗君在文化與經貿領域的亮眼實績，以及卓越的政策論述能力，是能牽制國民黨籍台北市長蔣萬安「外溢效應」的最佳王牌，「但還是要尊重她的個人意願」。

鄭麗君昨在「台美關稅談判說明記者會」回應媒體提問時說，「最後一題和今天主題無關，這是考古題了，我應該已經回答超過十年了，過去我的回答都算數，我是一個做什麼說什麼、說什麼做什麼的人」。鄭在文化部長任內及卸任文化部長後，曾多次被問及參選問題，但其回答幾乎都是「目前沒有參與選舉的想法。」

