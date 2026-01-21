南市綠黨團提3點協議 陳亭妃未簽署

台南市民進黨團向立委陳亭妃祭出「2026民進黨勝選共同聲明」，最終未達成共同協議。（記者王姝琇攝）

民進黨立委陳亭妃與林俊憲的台南市長初選「妃憲之爭」日前落幕，由陳亭妃出線，她昨日前往台南市議會拜會議長邱莉莉，共有超過廿位「挺憲」議員出席，民進黨團祭出「二〇二六民進黨勝選共同聲明」三點協議保證，但陳亭妃並未簽署、僅表示「尊重」。

這三點協議保證包括：一、秉持民進黨創黨四十週年，謹記「清廉、勤政、愛鄉土」的精神，堅決要求與郭信良的關係做明確切割；第二、不得輔選國民黨籍、其他黨籍及曾批判攻擊本黨之無黨籍議員候選人；第三、大選後正、副議長選舉須尊重黨團自主，支持黨團推出之正、副議長候選人。簽署的廿三位議員都是挺憲派。

陳亭妃昨天到台南市議會拜會邱莉莉，偕「挺妃」議員齊聚議長室閉門會談四十分鐘，被外界視為盼與「挺憲」議員破冰，但因陳不願簽署民進黨團提出的「三點協議」，雙方未達成共識。

陳亭妃說，此次拜會對每個人都會親自傾聽、了解想法，廿七日將正式拜訪市長黃偉哲，目標台南要贏、議員全壘打。

邱莉莉會後表示，陳非常有誠意來訪，但遺憾沒有完全達成共識，在選舉過程很多市民朋友提出的問題，希望透過此次協議讓社會大眾更清楚。

民進黨團總召李宗翰表示，為促成團結安排此次會面，陳亭妃口頭上承諾第三點沒問題，但並未簽署協議，黨團深感遺憾。

議員周嘉韋認為，陳亭妃對於協議第一、二點有所顧忌，她要自己去跟社會大眾及民進黨支持者解釋；支持者能不能接受她的解釋，是民進黨年底勝選的關鍵。

未能化解心結 郭國文遺憾

身兼民進黨台南市黨部主委的立委郭國文，昨天面對本報記者詢問時，從頭到尾未提「陳亭妃」。他說，「三個承諾沒有簽，實在很遺憾」，那才是真正化解議員之間心結的最好方式，「沒想到連一點都沒有」。

至於後續會不會以市黨部主委的身分居中斡旋？郭國文表示，市黨部主要針對政黨、針對國民黨對手謝龍介，「候選人該努力的、該面對的，我不便越俎代庖」。

