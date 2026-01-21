為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    立院無直接向總統問責之權 》賴今明不列席彈劾審查會

    2026/01/21 05:30 記者林欣漢、施曉光／台北報導
    總統賴清德確定不列席彈劾案審查會。（資料照）

    總統賴清德確定不列席彈劾案審查會。（資料照）

    國民黨團、民眾黨團對賴清德總統提出彈劾案，立法院今、明兩天召開全院委員會，邀請賴總統就彈劾案說明，不過，立法院昨收到總統府回函，賴總統以「立法院無直接向總統問責之權，亦不能課予憲法所無之義務」為由，確定不列席彈劾案審查會。

    國民黨昨晚痛批賴總統把憲法當成「自助餐」，平常喊台獨，出事時抱憲法，成了躲在總統府的「縮頭烏龜」，拒絕列席，就是拒絕面對二千三百萬人民的民意。

    賴總統回函指出，立法院十六日咨請本人列席今、明兩日全院委員會說明一案，依憲法法庭判決意旨，立法院無直接向總統問責之權，亦不能課予憲法所無之義務。為符憲政體制，爰不予列席。特此函達。

    藍白去年在立法院提案彈劾賴總統，立法院十四日、十五日召開首場公聽會，聽取朝野推派的專家學者及立委意見，並於今、明兩日召開全院委員會審查彈劾案，邀請被彈劾人說明十五分鐘後，由立委進行詢問。

    根據立法院「彈劾案相關事務及時程表」，當被彈劾人未列席審查會時，由各黨團推派的立委發言，每人發言十分鐘；國民黨團、民進黨團各推派十五人，民眾黨團二人。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播