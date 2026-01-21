立院無直接向總統問責之權 》賴今明不列席彈劾審查會

總統賴清德確定不列席彈劾案審查會。（資料照）

國民黨團、民眾黨團對賴清德總統提出彈劾案，立法院今、明兩天召開全院委員會，邀請賴總統就彈劾案說明，不過，立法院昨收到總統府回函，賴總統以「立法院無直接向總統問責之權，亦不能課予憲法所無之義務」為由，確定不列席彈劾案審查會。

國民黨昨晚痛批賴總統把憲法當成「自助餐」，平常喊台獨，出事時抱憲法，成了躲在總統府的「縮頭烏龜」，拒絕列席，就是拒絕面對二千三百萬人民的民意。

請繼續往下閱讀...

賴總統回函指出，立法院十六日咨請本人列席今、明兩日全院委員會說明一案，依憲法法庭判決意旨，立法院無直接向總統問責之權，亦不能課予憲法所無之義務。為符憲政體制，爰不予列席。特此函達。

藍白去年在立法院提案彈劾賴總統，立法院十四日、十五日召開首場公聽會，聽取朝野推派的專家學者及立委意見，並於今、明兩日召開全院委員會審查彈劾案，邀請被彈劾人說明十五分鐘後，由立委進行詢問。

根據立法院「彈劾案相關事務及時程表」，當被彈劾人未列席審查會時，由各黨團推派的立委發言，每人發言十分鐘；國民黨團、民進黨團各推派十五人，民眾黨團二人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法