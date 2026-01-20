鄭麗君戰北市呼聲高 蔣萬安：專注市政

行政院副院長鄭麗君（右四）率團隊赴美達成台美關稅談判多項目標後昨天返台，行政院長卓榮泰前往接機。（記者朱沛雄攝）

鄭關稅談判成績亮眼 聲勢強 蔣喊話中央對關稅做完整說明 確保勞工、企業權益

行政院副院長鄭麗君對美關稅談判表現亮眼，被視為民進黨挑戰台北市長蔣萬安的最佳人選之一；台北市長蔣萬安昨對此回應，重申離選舉還有一段時間，持續推動市政之外，也喊話期待中央對關稅做一次很清楚、完整的說明，來確保勞工及中小企業的權益。國民黨籍台北市議員李明賢認為，鄭中規中矩，爆發力不如立委王世堅，但鄭、王兩人都會對蔣構成威脅。民進黨籍議員何孟樺認為，鄭若以具國際經驗的首都市長為號召，或可創造台灣版的高市早苗旋風，改變民進黨北部逆風的局勢。

蔣跑基層 重申離選舉還有一段時間

國民黨台北市黨部主委、台北市議會議長戴錫欽日前受訪才說，即便蔣目前聲勢好，但綠營潛在對手行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君都是強敵。在鄭帶回對美關稅談判的好消息，蔣昨天出席信義區與里長有約座談前，被問到若鄭參選，會不會覺得有壓力？蔣重申，離選舉還有一段時間，持續推動各項市政外，會持續在基層行走和里長們面對面交換意見，照顧所有的市民朋友。至於關稅，他期待中央一次清楚、完整的說明，確保每一位勞工以及中小企業的權益。

李明賢：鄭參選會對蔣構成威脅

李明賢則說，台北市選民結構藍大於綠，議員一定要有強的母雞帶，鄭中規中矩，爆發力沒有王強，民進黨內最強的人選還是王；鄭參選涉及內閣改組，她是要繼續往政務官方向走，還是投入選舉，思考大不同。

回鍋參選台北市南港、內湖議員的民進黨籍前立委高嘉瑜昨說，鄭雖沒有選舉經驗，但家住台北市，對台北市很熟悉，學歷、外型、能力出眾，是可以贏過蔣的優秀人選；她形容鄭自我要求和理想性皆高、道德感強烈，如有意願投入選戰，「仙女下凡」對上蔣萬安，很有看頭。

何孟樺：創造台灣版高市早苗旋風

何孟樺說，鄭的關稅談判獲得全面性的肯定，讓雙城論壇只收獲軍演圍台、去年對關稅議題重砲頻發的蔣，只敢故左右而言他。鄭的人格魅力來自深思熟慮，若是出線，未來面對政治攻防會有較大壓力；但台北市作為首都，若以具有國際經驗的女性首都市長為號召，佐以富有巧思的競選團隊，或許可創造台灣版的高市早苗旋風，改變民進黨北部逆風的局勢。

