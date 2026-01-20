為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    替國台辦揪團遊中介選 統一聯盟黨2幹部 判關4年半定讞

    2026/01/20 05:30 記者鮑建信／高雄報導
    「統一聯盟黨」屏東分會長張存逢等人，受國台辦指示，涉嫌介入國內大選，不服高雄高分院判處四年六月徒刑，上訴被駁回，全案定讞。（記者鮑建信攝）

    「統一聯盟黨」屏東分會長張存逢等人，受國台辦指示，涉嫌介入國內大選，不服高雄高分院判處四年六月徒刑，上訴被駁回，全案定讞。（記者鮑建信攝）

    「統一聯盟黨」屏東分會長張存逢、總幹事黃榮德被控受中國國台辦指示，介入國內總統、立委選舉，高等法院高雄分院依違反正副總統選罷法、反滲透法等罪，各判處徒刑四年六月，均褫奪公權二年，兩人不服上訴，最高法院判決駁回，全案定讞。

    赴中落地後 由中共官員接待資助

    屏東地檢署起訴書指出，被告張存逢、黃榮德分別為「統一聯盟黨」屏東分會長和總幹事。二〇二三年九月及十月間，兩人接受中國國台辦官員請託，涉嫌招募台灣民眾前往中國海南省及山西省旅遊，團員僅需自行負擔約一萬八千五百元機票錢、境內交通費用及保險、代辦等費用，落地後即由海南省台聯會長邢詒文、副會長劉芳穎等官員、共產黨中央委員會統一戰線工作部官員接待，並資助食、宿、交通、旅遊、參訪等行程之費用，中方官員則於行程中及餐會場合，向民眾極力鼓吹「九二共識」、「兩岸一家親」、「和平統一」等統戰言論。

    受國台辦指示 為特定候選人拉票

    同年十二月廿三日，「統一聯盟黨」屏東分會召開會員大會，張、黃二人為特定政黨及總統、立委候選人拉票，涉嫌配合中國介入選舉，意圖影響選情。案經調查局屏東縣調查站，會同屏東縣警察局里港、屏東分局報請屏東地檢署檢察官指揮偵辦後，依法提起公訴。

    屏東地院開庭調查後，依涉嫌違反正副總統選舉罷免法和反滲透法等罪，判處張、黃各有期徒刑四年六月，各褫奪公權二年；兩人不服上訴，高雄高分院開庭審理後，認為原審認事用法並無不當，判決駁回。張、黃仍不服再上訴，最高法院判決駁回，全案定讞。

