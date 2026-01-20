自由日日shoot》帶走機密文件 黃國昌稱不到30秒 綠：違法30秒就不是違法嗎

立法院外交及國防委員會昨邀國防部長顧立雄（中）報告一．二五兆國防特別預算相關內容，顧向國民黨立委陳永康（右）、民眾黨立委黃國昌（左）等人握手致意。（記者廖振輝攝）

立法院外交及國防委員會昨天召開機密會議，邀國防部長顧立雄報告一．二五兆國防特別預算相關內容，民進黨立委沈伯洋事後爆料民眾黨立委黃國昌離開會議室時攜出機密資料，幸好後來追回。黃承認自己「不小心」帶走資料，但「前後時間不到三十秒」，沒想到沈卻刻意抹黑；沈回批，陳述事實「也叫抹黑？」民進黨立委林楚茵也罵說，立院議事規則清楚規定，機密檔案不能帶出會議室，一秒鐘都不行，更何況是三十秒。

黃稱「不小心」帶走 反控沈伯洋刻意抹黑

沈伯洋昨在民進黨發言人吳崢主持的直播節目《午青LIVE》中說，本次會議是國防部為讓在野黨立委了解軍購案，釋出善意在法案付委前說明，但在野黨立委根本無心想聽。沈並爆出黃國昌一度攜出機密資料。

黃國昌則在臉書稱，他離開會議室後，發現手上資料「不小心」也夾著國防部提供的書面資料，就馬上走回會議室繳回，「前後時間不到三十秒，沒想到民進黨的沈伯洋還在刻意抹黑，真的是省省吧」。

沈則於黃的貼文下留言回應，他只是陳述事實，「這樣也叫抹黑？」，反譏「還是說貴黨未來要提案，違規一分鐘以內不算違規」。

吳思瑤：黃被逮到才追回

民進黨立委吳思瑤抨擊，黃國昌攜出機密資料現行犯，被逮到才追回，卻發文澄清才帶出去三十秒而已。違法就是違法，違法三十秒就不是違法嗎？立法院要做的，是讓軍購條例付委審好審滿，而不是找理由卡東卡西。

吳崢也指出，沈沒說黃國昌受中共指示，也沒說他有任務在身，僅客觀講述黃國昌的行為，且黃自己也承認該行為，哪有抹黑呢？這些人已經低級到一個程度，只要被質疑做得不對的地方就說是抹黑。

林楚茵：應送紀律委員會

林楚茵認為，黃已不是立法院的菜鳥，「不小心」就是「不專業」。案件應送交紀律委員會，但由於紀律委員會成員為比例代表制，民進黨未過半，她對藍白兩黨是否會處理感到悲觀。

黃國昌稍晚召開記者會指出，若後續被認定違反議事規則，願依程序接受處置。但也強調，他尊重國防部將特別預算標註為機密，但待美方公開後外界會發現，這筆高達一．二五兆元的軍購特別預算，實際上「也不算什麼機密」。

