國防特別預算 涵蓋台灣之盾三大特色

1.25兆國防特別預算籌購武器

國防部昨在立院外交國防委員會機密會議後，公開二十萬架無人機、M109A7自走砲、反甲型無人機飛彈系統等一．二五兆元國防特別預算的部分可公開採購項目。針對採購發價書執行進度，國防部表示，目前已獲ALTIUS反甲型無人機飛彈系統、標槍反裝甲飛彈及拖式2B反裝甲飛彈等五項進行知會國會程序，其餘案項正在美國國防部內部審查作業。

立法院外交及國防委員會昨召開秘密會議，邀請國防部長顧立雄報告「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例規劃執行案項」，並備質詢。

國防部於報告指出，特別條例及特別預算規劃，預劃於今年至二〇三三年，投入新台幣一兆二五〇〇億元為上限金額，籌購精準火砲等七類裝備，達成建構高度強韌、全面嚇阻防衛戰力。

國防部表示，特別預算涵蓋三大特色，包含「建構防衛體系、打造『台灣之盾』；引進高科技與AI、加速擊殺鏈；厚植國防產業、打造非紅供應鏈」，聚焦不對稱戰力的整合與強化防衛韌性，並將在作戰層面打造多層次，具高科技輔助的「台灣之盾」反彈道防空系統，使作戰平台、感測器與指管系統充分融合與高效，而非單一裝備購置。

國防部強調，國防特別預算在戰略層面上，不僅加速情研、指令下達與精準打擊效能之擊殺鏈，更著重國防自主產業發展，藉由自主研發、技術轉移等方式，打造安全可靠之非紅供應鏈，建構全方位防衛能力。

國防部也說明軍購案項合約（發價書）執行進度指出，本次特別預算規劃向美籌購的武器裝備中，目前已獲M1〇9A7自走砲、海馬士多管火箭飛彈系統、ALTIUS反甲型無人機飛彈系統、標槍反裝甲飛彈及拖式2B反裝甲飛彈等五項進行知會國會程序。其餘案項，美國防部正加速內部審查作業。

國防部指出，由於軍售案知會國會金額為美方同意釋出之最大可能供售範圍及額度，國防部雖已與美方針對作戰需求，完成軍購項量、金額等確認，後續將視立法院核定額度做適度調整。

顧：依作戰需求與友盟討論 擬出整體規劃

針對國民黨團與民眾黨團擬自提條例版本，顧立雄受訪時指出，國防部相關的條例，都是依照敵情、作戰需求，在與友盟討論之後，所擬出來的整體性規劃；希望朝野政黨若有任何意見，都在審查時討論，若要修正，在討論條例時修正就可以了，應該沒有自提版本的必要性。顧表示，國防部也希望條例草案能盡速付委，進入委員會之後，委員有任何問題，國防部若能公開就以公開方式報告，若不能公開就以機密會議方式進行說明。

