    何欣純當盧秀燕面喊︰我當市長將普發現金

    2026/01/20 05:30 記者蘇孟娟、張軒哲／台中報導
    民進黨台中市長參選人、立委何欣純（站立者）當市長盧秀燕面霸氣喊，「我當市長我來普發現金」。（記者蘇孟娟攝）

    民進黨台中市長參選人、立委何欣純（站立者）當市長盧秀燕面霸氣喊，「我當市長我來普發現金」。（記者蘇孟娟攝）

    兩人同台 何︰若當選會無縫接軌 讓市民共享城市紅利

    台中市議會民進黨團十九日舉行幹部交接，民進黨台中市長參選人、立委何欣純及台中市長盧秀燕均到場致意，何欣純致詞時當盧秀燕面前霸氣喊話，未來她若當市長會無縫接軌，更會讓市民共享城市紅利，「由我來普發現金」；台下盧秀燕僅保持微笑或跟身旁的人交流，沒有多所回應。

    藍營協調破局 江啟臣、楊瓊瓔疑內鬨

    此外，國民黨台中市長提名首度協調破局，立委楊瓊瓔與立院副院長江啟臣疑似內鬨失和，盧秀燕喊話希望兩人求了佛法有了智慧後，儘速協調成功；楊瓊瓔昨表示，這個智慧就是希望藍營台中市長能儘快決定對的人選，相信黨中央會透明公平決定人選，讓基層放心、國民黨更團結。

    江啟臣則說，今年底的市長選戰他就是戰士，他用行動展現參選的決心，也已將基層的焦慮不安及盧市長盼能在一月底確定人選的建議，清楚反映給黨中央，何時再協調、確定人選和提名時程，他都尊重。

    盧秀燕見證民進黨團幹部交接，肯定卸任總召王立任理性監督及新任總召周永鴻的能力，未來也會與監督市政的議員一起努力讓台中更好。

    市議會民進黨團幹部交接 盼團結勝選

    周永鴻則在交接後率新的黨團團隊包括副總召何文海、施志昌、陳俞融及幹事長江肇國、書記長蔡耀頡等人，攜手何欣純高喊「贏回台中、團結勝選」。

    何欣純應邀致詞時指出，交接是責任更是傳承，肯定議員優質監督，以後她當市長也希望議員不要放水、全力監督。

    何欣純另看著坐在台下的盧秀燕說，未來好的政策她會延續，無縫接軌帶台中城市邁向國際，讓台中既在地又國際，但城市國際行銷不能光靠廣告宣傳公關手法，還是要腳踏實地去做，才能讓台中城市意象大放異彩。

    她更霸氣喊話，前總統蔡英文及現任總統賴清德、行政院均有將經濟成果紅利普發現金與全民共享，未來財政許可，「由我來普發現金」，會展開新市長治理模式，讓大台中開創新局、欣欣向榮。

